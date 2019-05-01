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Медики назвали виды специй, которые улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет

Медики назвали виды специй, которые улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет
04:05 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

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Сложно себе представить любую кухню мира без разнообразных специй. Специй существует огромное количество. Кинза, эстрагон, корица, разные виды перцев, шафран, мята, базилик, кориандр - это лишь верхушка айсберга. И у каждой специи не только свой собственный аромат, цвет, область кулинарного применения, но и уникальные полезные свойства.

Специалисты назвали пять специй, которые не только улучшат вкус блюда, но и принесут пользу вашему здоровью.

Кинза (кориандр) - для пищеварения

Листья кориандра (кинзы) улучшают пищеварение, пробуждают аппетит, снижают давление и способствуют крепкому и безмятежному сну. А еще обладают мочегонным и общеукрепляющим действием. Так же содержат витамины В1, В2, С, Р и каротин.

Использование кинзы. Посыпайте в супы (холодные или горячие), маринованную рыбу, добавляйте в соусы на основе томатов, в салат из апельсинов или ананасов. Кстати, размолотые семена кориандра - неплохая альтернатива соли.

Мята - для настроения

Повышает настроение, а заодно и либидо. Улучшает сон, понижает жар и температуру. Помимо прочего, мята - обезболивающее и противовоспалительное средство. Сочетание витаминов С и Р, фитонцидов, меди, марганца, каротина и эфирных масел еще и не на такое способно.

Использование мяты. В свежем виде или в виде настоек. Мята прекрасно дополнит овощные блюда (баклажаны, томаты, перцы, кабачки, огурцы), фруктовые салаты, рыбу и мясо. Листочки мяты можно добавлять в чаи, коктейли.

Укроп - для пищеварения

Укроп - кладовая калия, витамина С и железа. Испокон веков использование укропа помогает пищеварению. Даже младенцам при коликах прописывают укропную воду. На пути к плоскому животу укроп станет хорошим спутником.

Использование укропа. Добавляйте укроп к рыбе, морепродуктам, сыру, творогу или в овощные салаты.

Тархун (эстрагон) - против отеков

Древние арабские врачи считали тархун (эстрагон) божественным растением. Он укрепляет сосуды, успокаивает нервы, избавляет от отеков, благотворно действует на работу печени и почек, лечит гастрит и даже считается противоядием при укусах змей!

Использование тархуна. Тархун подчеркивает вкус соусов, рыбы, белого мяса, салатов, пасты, омлетов.

Лук-резанец- для укрепления иммунитета⠀

Хороший аппетит, укрепление иммунитета, нормализация сахара в крови, отличная работа желудка - вот заслуги лука-резанца. А еще он обладает легким мочегонным действием и щедро делится с нами витаминами С, В2, кальцием, натрием, фосфором и железом.

Использование лука. От души добавляйте в супы-пюре, к сырым овощам, салатам, омлетам, винегрету, говядине под соусом тартар.

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Специи, Как улучшить пищеварение, Как укрепить иммунитет, Полезные специи.
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