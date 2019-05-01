Медики рассказали о эффективном механизме похудения

Новости шоу бизнеса: Ученые рассказали о том, почему данный образ питания является одним из лучших.

Средиземноморская диета является достаточно распространенной, однако не многие знают, в чем именно заключаются ее преимущества.

Для того, чтобы выявить полный спектр положительных сторон средиземноморского типа питания, специалисты провели эксперимент на обезьянах. На некоторый период времени рацион животных состоял из продуктов, которые входят в состав рассматриваемой диеты.

Как выяснилось, приматы стали насыщаться существенно быстрее и перестали переедать. Ученые считают, что большая часть современных продуктов питания рассчитана на то, чтобы чувство голода утихало максимально медленно. Средиземноморская диета, напротив, насыщает организм довольно быстро, в связи с чем, нужды в дополнительных калориях не возникает.

Диетологи отмечают, что рассматриваемые принципы формирования рациона помогут сохранить здоровье до глубокой старости. В качестве аргумента они приводят в пример высокий процент долгожителей в странах, где подобная диета считается нормой.