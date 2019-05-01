Врачи назвали новый симптом сахарного диабета

Новости шоу бизнеса: Если организм неправильно усваивает сахар, человек может испытывать чувство голода даже после еды.

Британские специалисты назвали новый симптом сахарного диабета. Чувство голода после приема пищи может свидетельствовать о данном заболевании.

Эксперты из Великобритании рассказали, что людям стоит обращать особое внимание на ужин. Если это была нормальная порция, то голод не должен появляться на протяжении шести часов после него. Сильное желание подкрепиться перед сном также зловещий признак.

При появлении данного симптома стоит задуматься о диабете. Постоянная жажда — тоже весомый повод обратиться к врачу.

Эксперты дали ряд рекомендаций, чтобы снизить риск появления сахарного диабета. Среди советов оказалось правильное питание и физическая активность по 150 минут в неделю.