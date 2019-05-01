Скачать
Среда, 01.05.2019
Цена газа, штрафы и президент: что ожидает украинцев в мае
Цена газа, штрафы и президент: что ожидает украинцев в мае
МинВОТ: За получение паспорта РФ надо лишать украинского
МинВОТ: За получение паспорта РФ надо лишать украинского
Барселона - Ливерпуль: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
Барселона - Ливерпуль: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
Ух, какая женщина: Тина Кароль очаровала Сеть откровенным образом
Ух, какая женщина: Тина Кароль очаровала Сеть откровенным образом

Врачи назвали новый симптом сахарного диабета

Врачи назвали новый симптом сахарного диабета
16:09 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Если организм неправильно усваивает сахар, человек может испытывать чувство голода даже после еды.

Британские специалисты назвали новый симптом сахарного диабета. Чувство голода после приема пищи может свидетельствовать о данном заболевании.

Эксперты из Великобритании рассказали, что людям стоит обращать особое внимание на ужин. Если это была нормальная порция, то голод не должен появляться на протяжении шести часов после него. Сильное желание подкрепиться перед сном также зловещий признак.

При появлении данного симптома стоит задуматься о диабете. Постоянная жажда — тоже весомый повод обратиться к врачу. 

Медики рассказали о эффективном механизме похудения

Эксперты дали ряд рекомендаций, чтобы снизить риск появления сахарного диабета. Среди советов оказалось правильное питание и физическая активность по 150 минут в неделю.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Продукты питания, Диабет, Ужин, Сахарный диабет, Чувство голода, Симптомы сахарного диабета, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Когда состоится инаугурация президента Украины 2019
02 Красивые поздравления с 1 мая: стихи и открытки
03 Диетологи рассказали, что есть на завтрак для похудения
04 Приметы и обряды на 1 мая – День святого Кузьмы
05 Зеленский сделал первое заявление после оглашения результатов в ЦИК
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
С 1 мая вводится пеня за долги по коммуналке
С 1 мая вводится пеня за долги по коммуналке
Погода 1 мая: дожди грозы и шквалы накроют Украину
Погода 1 мая: дожди грозы и шквалы накроют Украину
Когда состоится инаугурация президента Украины 2019
Когда состоится инаугурация президента Украины 2019
Золотой глобус-2020: дата проведения престижной кинопремии
Золотой глобус-2020: дата проведения престижной кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь