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Врачи рассказали о вредном свойстве гранатового сока

Врачи рассказали о вредном свойстве гранатового сока
02:13 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Этот плод противопоказан больным язвенной болезнью желудка и гастритом.

Столь ценный источником витаминов, антиоксидантов и микроэлементов, как гранатовый сок, оказывается, имеет множество противопоказаний и но в чистом виде разрушает зубную эмаль и раздражает желудок.

Всем известно, что гранат являет собой мощнейший антиоксидант, который стимулирует иммунитет, снижает риск закупорки артерий и атеросклероза. Сок граната назначают при малокровии, истощении, авитаминозе, анемии, цистите, респираторных инфекциях.

«В чистом виде не сок граната не рекомендован никому, очень многие в погоне за пользой, причиняют своему организму вред просто потому, что не знают этого простого правила, - говорит врач. – Кислоты, содержащиеся в гранате, при сильной концентрации буквально разъедают зубную эмаль и раздражают стенки желудка».

Гранат, помимо прочего, является сильным закрепляющим средством, потому при проблемах с пищеварением, часто употреблять его не стоит.

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Соки, Гранат, Гранатовый сок, Свойства гранатового сока, Вред гранатового сока, Вредные соки.
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