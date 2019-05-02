Китайская медицина: полезные свойства чая каркаде

Новости шоу бизнеса: Употребление каркаде - напитка из засушенных листьев гибискуса - способствует оздоровлению многих органов и систем, подчеркивают медики.

Врачи рекомендуют употреблять каркаде регулярно. Питье такого чая эффективно влияет на снижение холестерина и лишнего веса, отмечают научные специалисты.

Способность каркаде понижать холестерин медики считают спасительной для людей, страдающих от диабета.

"Регулируя уровень холестерина, каркаде предотвращает скачки уровня сахара и способствует качественному выведению токсинов из печени",- говорят ученые.

Напиток из гибискуса, по их словам, хорошо помогает людям с заболеваниями органов малого таза, а также гипертоникам - он способствует снижению давления, сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Отдельно медики порекомендовали пить каркаде женщинам, у которых трудно проходит менструальный цикл: в данном случае напиток стимулирует организм к тому, чтобы быстрее уравновесить гормональный баланс.

Также питье каркаде в целом положительно влияет на иммунитет и защиту организма от инфекций.

"Каркаде содержит много витамина С и антиоксидантов, поэтому его полезно еще и принимать во время простуды или воспалительных процессов", - объяснили специалисты.