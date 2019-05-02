Китайская медицина: полезные свойства чая каркаде

Врачи рекомендуют употреблять каркаде регулярно. Питье такого чая эффективно влияет на снижение холестерина и лишнего веса, отмечают научные специалисты.
Способность каркаде понижать холестерин медики считают спасительной для людей, страдающих от диабета.
"Регулируя уровень холестерина, каркаде предотвращает скачки уровня сахара и способствует качественному выведению токсинов из печени",- говорят ученые.
Напиток из гибискуса, по их словам, хорошо помогает людям с заболеваниями органов малого таза, а также гипертоникам - он способствует снижению давления, сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Отдельно медики порекомендовали пить каркаде женщинам, у которых трудно проходит менструальный цикл: в данном случае напиток стимулирует организм к тому, чтобы быстрее уравновесить гормональный баланс.
Также питье каркаде в целом положительно влияет на иммунитет и защиту организма от инфекций.
"Каркаде содержит много витамина С и антиоксидантов, поэтому его полезно еще и принимать во время простуды или воспалительных процессов", - объяснили специалисты.