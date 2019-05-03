Опасность для организма: к чему может привести частое употребление лимонада

Новости шоу бизнеса: Многие ученые считают газированные напитки одними из самых вредных продуктов.

Медик объяснила, что лимонад действительно опасен для организма, но в разной степени. Это во многом зависит от регулярности употребления, состава и качества напитка.

В лимонаде содержится достаточно много сахара, а его частое употребление может привести к отсутствию реакции организма на инсулин, тем самым вызвав сахарный диабет второго типа.

При употреблении сладкого напитка большая часть сахара откладывается в виде жира, а это может привести к ожирению, сердечно-сосудистым, кожным заболеваниям.

Завышенный уровень сахара в крови не позволяет организму адекватно реагировать на стресс. Так же есть данные, что благодаря высоким дозам сахара может нарушиться репродуктивная система мальчиков и девочек, а половое созревание девочек пройдет раньше нужного.

У любителей газированных напитков риск развития рака поджелудочной железы возрастает на 87%, чем у не употребляющих людей. Об этом рассказывают исследователи из американского Университета Миннесоты.