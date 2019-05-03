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Дефицит йода в организме: 5 признаков

Дефицит йода в организме: 5 признаков
22:15 Пт, 3 Май 2019 Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Дефицит йода способствует появлению серьезных проблем со здоровьем – от его количества зависит состояние щитовидной железы и гормональный баланс в организме.

Какие же признаки указывают на дефицит йода.

Суточная потребность организма в йоде, по нормам ВОЗ, составляет 100-200 мкг, в зависимости от возраста и состояния здоровья. Больше всего йода – 200 мкг – необходимо беременным и кормящим женщинам. При беременности йододефицит становится особенно опасным, он чреват выкидышами, возникновением умственных дефектов у будущего ребенка.

Йод - основной компонент гормонов щитовидной железы, которые играют ключевую роль в развитии человека, метаболизма и развитии мозга. Его дефицит приводит к болезни щитовидки и серьезным дефектам, возникающим как следствие сбоев в щитовидной железе.

Как же понять, что организму недостаточно йода? Врачи назвали несколько признаков, которые помогают это определить.

Проблемы с кожей и волосами. При дефиците йода часто наблюдаются сухость и зуд кожи, кроме того, - сильное выпадение волос.

Внезапная прибавка в весе. Из-за нехватки йода в организме замедляются процессы метаболизма, что тормозит и сжигание телом калорий, способствуя появлению лишнего веса. Прибавка в весе в этом случае может случиться, даже если человек сидит на диете.

Склонность постоянно мерзнуть. Еще один признак возможного дефицита йода. Поскольку он ведет к снижению скорости обмена веществ, телом вырабатывается меньше энергии, а, значит, и меньше тепла.

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Хроническая усталость. Чувство сильной усталости после того объема дел, с которым человек обычно справлялся, может быть знаком дефицита йода в организме. Помимо усталости после физнагрузки может ощущаться общая слабость.

Частые запоры. По словам врачей, нарушения в работе щитовидной железы влияют на снижение активности желудка и толстой кишки.

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Здоровье, Йод, Щитовидная железа, Дефицит йода.
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