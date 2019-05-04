Супрун: в день допустимо съедать 5 ложек сахара

Новости шоу бизнеса: Сладости снижают чувствительность тканей к инсулину.

Стоит снизить количество сладкого в ежедневном рационе, поскольку сладости, а именно добавленные в них сахара становятся лишним весом. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Средняя суточная норма добавленного сахара должна быть не более 32-50 граммов. Это 5 чайных ложек. Но лучше вообще минимизировать его потребление - не добавлять сахар в чай или кофе. Если же добавляете сахар - не ешьте дополнительно сладости", - заявила Супрун.

Сладости снижают чувствительность тканей к инсулину, оседают в капиллярах и делают их слабыми. Транс-жиры в сладостях провоцируют ненужное воспаление, вызывают или ухудшают атеросклероз - болезни сосудов.

Кроме того, сладости - это много "пустых" калорий. Из-за сладостей переизбытка калорий может и не быть, но есть недостаток микроэлементов и клетчатки, содержащихся в здоровой пище. Именно этих полезных веществ не хватает в рационе для здорового сердца.

Плохое питание вызывает высокие риски появления болезней сердца и сосудов и смертности от них.

Супрун посоветовала предоставлять предпочтение цельнозерновой муке, хлебу из цельного зерна, цельным крупам с высоким содержанием клетчатки. Клетчатка это фрукты, овощи, орехи, семечки, соя и бобы.