Ученым удалось вырастить сосуды человека

Новости шоу бизнеса: Вырастить кровеносные сосуды из стволовых клеток удалось исследователям университета Британской Колумбии.

Это первый подобный опыт в мире. Эксперимент был проведен с использованием чашки Петри, сообщается на nature.com. Выяснилось также, что выращивать кровеносные сосуды, полностью идентичные человеческим, можно и внутри организмов – например, в животных.

Полученные сосуды пока не были опробованы на человеческих тканях, зато успешно прошли испытание на мышах. Выращенный в чашке Петри материал пересадили нескольким грызунам. И произошло поистине чудесное событие – пересаженные клетки очень быстро стали вести себя как обычные кровеносные сосуды – воспроизвели их структуру и стали выполнять свойственные им функции.

Кроме того, ученые попробовали поместить сосуды на основе стволовых клеток в среду, имитирующую диабет. И снова полученный в лабораторных условиях материал повел себя как живой. Сосуды стали функционировать так, как если бы принадлежали человеку, страдающему диабетом. Они продемонстрировали те же микрососудистые изменения – смоделировали регуляторы диабетической патологии.

Предполагается, что выращивать кровеносные сосуды для человека получится и в существах других видов. Как отметил руководитель коллектива исследователей Джозеф Пеннингер, данное открытие может стать настоящим прорывом в лечении самых разных заболеваний сердца и сосудов человека. Кроме того, наша кровеносная система имеет связь со всеми органами.