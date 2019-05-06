Медики рассказали, чем может быть опасен избыток витаминов

Новости шоу бизнеса: Иммунолог рассказала, чем может быть опасен перебор конкретных витаминных веществ.

При неправильном и избыточном потреблении витамины могут быть опасны из-за способности провоцировать разные проблемы со здоровьем.

Сегодня часто можно услышать мнение о том, что продукты питания содержат недостаточно витаминов, и потому полезные микроэлементы нужно принимать в виде добавок и комплексов.

Но врачи подчеркивают: в качестве дополнительной добавки к пище витамины безопасны для здоровья только если используются по назначению специалиста, а не самостоятельно. Врач-иммунолог Анна Шуляева предостерегла от необдуманного употребления витаминов, грозящего их избытком. По словам врача, такое употребление опасно своими последствиями – "это могут быть аллергии, повышенная нагрузка на печень, интоксикация и даже развитие рака".

Витамин E. Его избыток повышает риск рака простаты у мужчин, а также увеличивает склонность людей к инсульту.

Витамин D. Его чрезмерное употребление может приводить к сбоям ритма сердца, проблемам с почками, атеросклерозу, отложению солей, а также повышать вероятность рака кожи. Принимать витамин D нужно только по результатам сдачи специального анализа крови.

Витамины группы B. Избыток витаминов этой группы ассоциируется с появлением акне, аллергии, сонливости, сбоями сердечного ритма сердца, изжогой и тошнотой.

Витамин С. Один из самых "народных" витаминов, с помощью которого борются с простудными инфекциями. Врачи напоминают: избыток витамина C воздействует на антиоксидантную систему, что может вызвать проблемы с обменом веществ.

"Самостоятельно без вреда для здоровья допускается принимать только поливитамины коротким курсом по одному месяцу раз в квартал или полгода. Во всех остальных случаях прием витаминов должен определяться врачом. Гипервитаминоз опасен: вывести витамины из организма гораздо сложнее, чем их ввести", — констатировала врач-иммунолог.