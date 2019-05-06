Музыкальная терапия: печальные мотивы помогают бороться с депрессией

Новости шоу бизнеса: В исследовании участвовали только девушки, поэтому результаты еще предстоит дополнить.

Психологи из Университета Южной Флориды провели небольшой эксперимент с двумя группами студенток. В группы распределяли по наличию или отсутствию депрессии. Опрос показал, что девушки с депрессией предпочитали грустную музыку, но она способствовала улучшению их самочувствия. Работа опубликована в журнале Emotion.

Предыдущие исследования показали, что музыка влияет на восприятие окружающей среды человеком. Она способна изменить вкус пива, повысить креативность или сконцентрироваться. В этой статье американские психологи сфокусировали внимание на том, как печальная музыка влияет на людей с большим депрессивным расстройством (БДР).

Авторы отобрали 76 человек. Все — студентки университета. Их разделили на две равные группы: половина (38 человек) имела диагноз БДР. Затем психологи провели двухэтапный эксперимент. На первом этапе добровольцам включали веселую, нейтральную и грустную песни. Затем просили выбрать, какая из них им понравилась больше и какую они бы стали слушать в дальнейшем.

На втором этапе им предлагали выбрать между двумя клипами, которые кардинально отличались на эмоциональном уровне. При этом участниц просили объяснить свой выбор и рассказать, как выбранная музыка влияет на их состояние.

Девушки с диагностированной депрессией выбирали грустную музыку, что подтвердило результаты исследования 2015 года. Однако сами участницы заявили, что эта музыка позволяет им чувствовать себя счастливее. Авторы предположили, что медленные и энергетически менее насыщенные мелодии оказывают успокаивающий эффект.

Психологи не скрывают, что в исследовании очень много ограничений: слишком маленькая выборка, присутствовал только один пол и все участники подпадали под категорию WEIRD (люди западного типа, образованные, богатые, из современного демократического общества). Однако, по их мнению, результаты подтверждают способность музыки оказывать положительный эффект при лечении депрессии.

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