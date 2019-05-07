Скачать
Вторник, 07.05.2019
Порошенко назначил судей Верховного суда
Порошенко назначил судей Верховного суда
В НАБУ завели дело против спикера Верховной Рады
В НАБУ завели дело против спикера Верховной Рады
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор
В популярной социальной сети Twitter появилось обновление
В популярной социальной сети Twitter появилось обновление

Стало известно, к чему может привести дневной сон

Стало известно, к чему может привести дневной сон
09:32 Сегодня Телеграф medikforum.ru

Новости шоу бизнеса: Днем наибольшая концентрация мелатонина в крови наблюдается в период с 13 до 15 часов, который является оптимальным для дневного сна.

Главное для дневного сна – его правильная организация. В некоторых случаях такой сон может навредить, а не принести пользу.

Врач-терапевт высшей квалификационной категории Елена Каравашкина рассказала на страницах прессы о том, что здоровый дневной сон должен ассоциироваться с синтезом гормона мелатонина, регулирующего фазы сна и активности. Дневной сон вне этого периода может вредить самочувствию, он способствует состоянию "разбитости", лишает нормальной работоспособности, плохо сказывается на способности концентрироваться.

По словам Елены Каравашкиной, идеальный дневной сон не должен длиться дольше 30 минут. В этом случае он содействует выработке серотонина – "гормона радости", который даст человеку чувство бодрости и легкости, улучшит настроение и поможет провести активно остаток дня, успев много сделать. Во время непродолжительного дневного сна в крови уменьшается содержание стресс-гормонов, влияющих на риск нарушений в сердечно-сосудистой системе. Особенно полезен получасовой дневной сон людям с гипертонической болезнью и нарушением ритма сердца, а также перенесшим инфаркт или инсульт.

Музыкальная терапия: печальные мотивы помогают бороться с депрессией

Однако сон более 30 минут вместо пользы может принести состояние упадка сил, спровоцировать плохое настроение, добавила врач. Кроме того, длительный дневной сон может быть вреден для пожилых людей. Исследования показали, что такой сон у них в 3 раза увеличивает риск развития деменции.

Вдобавок Елена Каравашкина посоветовала не спать днем людям, которым хорошо известна проблема бессонницы. Кроме того, дневной сон может пойти во вред диабетикам — в послеобеденное время особенно высок риск гипергликемии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Сон, Дневной сон, Советы медиков, Польза дневного сна.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Привычки для похудения, которые помогут забыть о диетах
02 У Зеленского отреагировали на назначение нового командующего ООС
03 Назван способ похудеть без диет и спорта
04 Приметы и обряды на 7 мая – День Евсея
05 Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Местные бюджеты за год выросли почти на четверть
Местные бюджеты за год выросли почти на четверть
Ливни, грозы и заморозки: на Украину надвигается мощный циклон
Ливни, грозы и заморозки: на Украину надвигается циклон
Курс от НБУ на 7 мая: валюта резко подорожала
Курс от НБУ на 7 мая: валюта резко подорожала
Ниагарский водопад час сиял синим цветом в честь рождения сына принца Гарри и Меган Маркл
Ниагарский водопад час сиял синим цветом в честь рождения сына принца Гарри и Меган Маркл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь