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Лучшее время для утренней чашки кофе

Лучшее время для утренней чашки кофе
10:30 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Кофе, употребляемый сразу после пробуждения, "ломает" этот естественный процесс.

Кофе по утрам многие используют как средство окончательного пробуждения от сна, но ученые отмечают: человеку не стоит употреблять кофеин в течение часа после того, как он встает с постели.

Если вы тоже относитесь к числу людей, которые стремятся выпить первую чашку кофе, еще не раскрыв как следует глаза после сна, — обратите внимание на предостережение специалистов. Специалисты настоятельно рекомендуют не пить кофе сразу после пробуждения – по их словам, организм должен иметь возможность просыпаться самостоятельно. Доводы исследователей опубликовал сайт PubMed.gov.

Ученые указывают на то, что в первый час после сна в организме активно вырабатывается гормон стресса кортизол, играющий роль естественного "включателя", переводящего человеческое тело в режим активности.

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В частности, говорят представители науки, регулярное употребление кофеина в ближайший после пробуждения час по утрам, побуждает организм уменьшать выработку "гормона пробуждения" — в этом просто отпадает необходимость, так как человек получает стимулятор извне. Проблема в том, что к кофеину со временем развивается привыкание и в качестве будильника он действует все менее эффективно, если не повышать постоянно его дозу. Однако большое количество принятого за раз кофеина может негативно влиять на организм, излишне нагружать и истощать нервную систему. 

"Чтобы не мешать телу просыпаться самостоятельно, отложите прием кофе хотя бы на час с момента пробуждения", — поделились рекомендацией эксперты.

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Здоровье, Кофе, Советы медиков, Когда можно пить кофе.
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