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ТОП-6 правил, помогающих защититься от рака

ТОП-6 правил, помогающих защититься от рака
12:13 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Специалисты рассказали 6 простых правил, помогающих защититься от рака.

По данным ученых, следование простым правилам помогает усилить защищенность организма от развития рака.

Есть зелень и чеснок. Листовые салаты, зелень с листьями темного окраса, водоросли и в придачу к ним чеснок – этот набор обеспечит организм таким большим количеством антиоксидантов, с которым не смогут сравниться другие продукты.

Есть цельное зерно. Согласно отчету Американского института исследования рака и Всемирного фонда борьбы с раком, рацион питания с высоким уровнем цельных зерен эффективно защищает человека от развития колоректального рака (рак кишечника). Этот вывод подтвердился результатами анализа, охватившего 99 исследований с участием 29 миллионов человек.

Каждый день есть овощи. Употребление овощей снабжает организм субстанциями, смертоносными для злокачественных клеток. Кроме того, овощи – это продукты, которые не содержат траснсжиров, и их поедание означает общее снижение трансжиров в рационе, потребляемых с другой пищей.

Избегать продуктов высокой переработки. Согласно результатам исследования французских ученых, которые были опубликованы в JAMA Internal Medicine, регулярное употребление продуктов высокой переработки ассоциируется с ранней смертностью в связи с развитием заболеваний, в том числе рака. Каждые дополнительные 10% этих продуктов в рационе повышают риск ранней смерти на 14%. Ученые советуют: не ешьте сосиски и чипсы каждый день, шашлык и фастфуд употребляйте не чаще двух раз в месяц. 

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Принимать аспирин. Исследование ученых из Университета Ньюкасла показало, что ежедневный прием аспирина вдвое снижает вероятность развития рака прямой кишки. В свою очередь ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения констатировали, что регулярный многолетний прием ацетилсалициловой кислоты может помочь предотвратить развитие рака желудочно-кишечного тракта.

Заниматься спортом. Для эффекта защиты от развития рака достаточно тренироваться два раза в неделю. Занятия спортом разгоняют метаболизм, укрепляют иммунитет.

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Рак, Здоровье, Зерно, Овощи, Зелень, Советы медиков.
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