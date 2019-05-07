Исследование: лишний вес вызывает изменение структуры головного мозга

Новости шоу бизнеса: Ученые из Медицинского центра Лейденского университета в Нидерландах предупреждают, что ожирение негативно влияет на структуру мозга человека.

Исследование, в ходе которого были собраны данные МРТ тысяч людей, показало, что люди с опасным количеством лишнего веса имеют меньший объем важных структур головного мозга. Меньшее количество серого вещества говорит о потере нервных клеток, в то время как изменения в белом веществе могут негативно повлиять на передачу электрических сигналов в жизненно важный орган. Поскольку серое вещество играет важную роль в системе вознаграждения, эти изменения могут затруднить контроль массы тела для людей, страдающих ожирением, отмечают медики.

"Мы обнаружили, что более высокий уровень жира, распределенного по телу, связан с меньшими объемами важных структур мозга, включая структуры серого вещества, которые расположены в центре мозга, – говорит доктор Илона Деккерс. – Интересно, что данный эффект отличается для мужчин и женщин. Это позволяет предположить, что пол является важным модификатором связи между процентом жира и размером определенных структур мозга".

Чтобы определить, как ожирение влияет на мозг, исследователи проанализировали результаты МРТ 12087 участников. Сканирование проводилось с использованием самых современных технологий, которые различают серое и белое вещество. Было установлено, что наличие лишнего веса стало причиной возникновения неблагоприятных изменений в структуре мозга. Эти изменения касались серого и белого вещества мозга. Серое вещество содержит основную часть нервных клеток, а белое вещество состоит из длинных нитей, которые передают электрические сигналы между нейронами.

Полученные результаты отличались в зависимости от пола – у мужчин с более высоким общим содержанием жира в организме было меньше серого вещества, чем у женщин с избыточным весом. Также у тучных мужчин были поврежденные структуры, которые связаны с системой вознаграждения мозга. Эта система относится к группе структур мозга, которые активируются определенными стимулами, такими как еда или наркотики.