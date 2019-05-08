Стало известно, как простая вода с газом может навредить здоровью

Новости шоу бизнеса: Согласно имеющимся научным данным, наличие в воде углекислого газа разжигает аппетит и заставляет человека поглощать больше еды, чем он обычно употребляет.

Известно, что пить чистую воду полезно, но она не имеет выраженного вкуса, поэтом многие пьют воду с газом. Не вредно ли это?

В последнее время появилось много данных о вреде газировок. Недавно исследование ученых из Университета Миннесоты показало: риск возникновения рака поджелудочной железы на 87% выше у любителей сладких газированных напитков по сравнению с теми, кто их не употребляет. Но также можно услышать мнение о том, что и простая газированная вода тоже вредна.

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Ирина Пичугина поделилась мнением о том, что влияние простой волы с газом на организм определяется частотой употребления такой воды, качеством и составом питья. При проблемах с ЖКТ регулярное употребление воды с газом может вредить самочувствию, отметила врач.

Как получают простую газированную воду? Добавляют в нее под давлением двуокись углерода (углекислоту), делая такую воду фактически ее раствором. Ирина Пичугина заметила, что углекислый газ раздражает слизистую желудка, стимулирует секрецию соляной кислоты, а также провоцирует нарушения моторики ЖКТ и вздутие.

"По этой причине особенно вредной газированная вода может быть для пациентов с гастритом, язвенной болезнью поджелудочной железы и кишечника", — сообщила врач.

Особенно вредно пить газированную воду залпом (и не только людям с проблемным желудком) – это способствует возникновению икоты, а также несварению.