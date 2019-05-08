Скачать
Среда, 08.05.2019
Украина не признает паспорта России, выданные жителям ОРДЛО
Украина не признает паспорта России, выданные жителям ОРДЛО
НБУ повысил лимит на вывод дивидендов из Украины
НБУ повысил лимит на вывод дивидендов из Украины
Свитолина выступит на турнире WTA в Бирмингеме
Свитолина выступит на турнире WTA в Бирмингеме
Вся в папу: Алан Бадоев показал подросшую дочь
Вся в папу: Алан Бадоев показал подросшую дочь

Стало известно, как простая вода с газом может навредить здоровью

Стало известно, как простая вода с газом может навредить здоровью
09:20 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Согласно имеющимся научным данным, наличие в воде углекислого газа разжигает аппетит и заставляет человека поглощать больше еды, чем он обычно употребляет.

Известно, что пить чистую воду полезно, но она не имеет выраженного вкуса, поэтом многие пьют воду с газом. Не вредно ли это?

В последнее время появилось много данных о вреде газировок. Недавно исследование ученых из Университета Миннесоты показало: риск возникновения рака поджелудочной железы на 87% выше у любителей сладких газированных напитков по сравнению с теми, кто их не употребляет. Но также можно услышать мнение о том, что и простая газированная вода тоже вредна.

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Ирина Пичугина поделилась мнением о том, что влияние простой волы с газом на организм определяется частотой употребления такой воды, качеством и составом питья. При проблемах с ЖКТ регулярное употребление воды с газом может вредить самочувствию, отметила врач.

Как получают простую газированную воду? Добавляют в нее под давлением двуокись углерода (углекислоту), делая такую воду фактически ее раствором. Ирина Пичугина заметила, что углекислый газ раздражает слизистую желудка, стимулирует секрецию соляной кислоты, а также провоцирует нарушения моторики ЖКТ и вздутие. 

Лучшее время для утренней чашки кофе

"По этой причине особенно вредной газированная вода может быть для пациентов с гастритом, язвенной болезнью поджелудочной железы и кишечника", — сообщила врач.

Особенно вредно пить газированную воду залпом (и не только людям с проблемным желудком) – это способствует возникновению икоты, а также несварению.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вода, Здоровье, Газировка, Газированная вода, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 8 мая – День святого Марка
02 Инаугурация Зеленского может состояться уже в июне
03 Гороскоп на сегодня, 8 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
05 Экс-командующий Нацгвардии готов вернуться к должности при Зеленском
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки
Иран приостановил выполнение части условий ядерной сделки
Дожди, заморозки и снег: в Украине существенно похолодает
Дожди и заморозки: в Украине существенно похолодает
Курс от НБУ на 8 мая: гривня укрепилась к доллару и евро
Курс от НБУ на 8 мая: гривня укрепилась к доллару и евро
Регина Тодоренко поделилась в сети свежим снимком
Регина Тодоренко поделилась в сети свежим снимком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь