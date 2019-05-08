Медики назвали 3 способа похудения перед летом

Новости шоу бизнеса: Советы, которые помогут привести фигуру в порядок к лету.

Желающим похудеть в преддверии лета диетологи предлагают протестировать 3 способа, позволяющие сбросить вес. Эти советы специалистов опубликовало издание Daily Mail.

Способ первый: есть продукты с хромом. По словам диетологов, хромом богаты цельнозерновые продукты, фрукты, овощи, — например, брокколи, апельсины, яблоки. Употребление таких продуктов стабилизирует содержание сахара в крови, что снижает чувство голода, защищает от вспышек "зверского" аппетита и предотвращает склонность к набору лишнего веса.

Способ второй: использовать корицу. Эта специя содержит полифенольные соединения, снижающие уровень сахара в крови, а также масло (эвгенол) с антисептическими свойствами, что поддерживает и оздоровляет иммунную систему. Следствием этих процессов становится более слаженная работа систем организма, обеспечивающая нормальный метаболизм и расход жировой ткани вместо ее скопления.

Способ третий: прерывистое голодание. Данный метод похудения подразумевает долгие перерывы между приемами пищи, длящиеся по 14-16 часов. Выдержать столь длительные паузы (например, с вечера одного дня до утра следующего) на самом деле несложно, если в питании в оставшиеся часы присутствуют белковые продукты, овощи и чистая вода, утверждают диетологи.