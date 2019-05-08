Выводит токсины: назван полезный для кишечника весенний продукт

Весной для оздоровления работы кишечника, составляющей основу крепкого иммунитета, очень полезно есть спаржу.
Издание Medical Express опубликовало доводы специалистов о том, почему спаржу можно смело считать лучшим весенним продуктом для поддержания здоровых функций кишечника. Употреблять ее в этом время года диетологи советуют как можно чаще – в виде гарнира или основного блюда. При этом эксперты рекомендуют выбирать спаржу с закрытыми и твердыми "наконечниками" — в ней больше полезных микроэлементов.
Но почему специалисты называют спаржу лучшей для кишечника? Эксперты поясняют, что спаржа является источником естественных пребиотиков, стимулирующих жизнедеятельность в кишечнике полезных бактерии. Эти микроорганизмы влияют на осуществление многих процессов в организме – например, на проводимость сигналов иммунной системы, пищеварение, а также синтез жизненно важных витаминов группы В. Содержащийся в спарже полисахарид инулин является питанием для колоний полезных бактерий, населяющих толстый кишечник, а цинк укрепляет соединительную ткань кишечника и стенок желудка.
Богата спаржа и на антиоксиданты, защищающие пищеварительную систему от негативного влияния агрессивных факторов. Так, в ней много витамина C, известного борца с болезнетворными бактериями и вирусами, эффективно выводящего токсины, поддерживающего внешнесекреторную функцию поджелудочной, улучшающего желчеотделение. Другой витамин спаржи, E (токоферол), помимо защиты органов пищеварительной системы от свободных радикалов, болезнетворных и вирусных инфекций, также отвечает за питание клеток, ускоряет регенерацию тканей.
Диетологи посоветовали использовать спаржу для приготовления в пищу сразу. Этот продукт относительно быстро портится и теряет полезные качества.