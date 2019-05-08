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Супрун развеяла популярные мифы о голодании и чистке организма

Супрун развеяла популярные мифы о голодании и чистке организма
18:46 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Автофагия помогает уничтожать миелоидные бляшки в нейронах при болезни Альцгеймера.

Ульяна Супрун рассказала, что шлаков никто никогда не видел, но они есть. Об этом она написала она в Facebook.

По ее словам, голодание может быть полезным. Она отметила, что оно среди ряда других факторов (возможно просто ограничение калорий и физические нагрузки) активирует автофагию - дословно, "самопоедание". Этот процесс в теле постоянный, но слабый.

Также она рассказала о том, что автофагия помогает уничтожать миелоидные бляшки в нейронах при болезни Альцгеймера.

Периоды голодания помогают нормализовать вес и баланс холестерина. "Для лучшего запуска автофагии голодание должно продолжаться в течение 18-24 часов. Т.е. для "очистки клеток от шлаков" необходимо делать разгрузочный день или пропускать ужин и завтрак. Можно есть только в определенный период дня: например, с 11:00 до 18:00 - но не постоянно!

Другими путями "ограничения калорий" является подход, когда мы питаемся, как обычно, но устраиваем дни очень ограниченного потребления пищи. Популярный вариант 5х2, когда мы пять дней едим, как всегда, и два дня потребляем не более чем 500-600 ккал", - объяснила и.о. главы Минздрава.

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Также она предупредила что к интервальному голоданию есть противопоказания: этого нельзя делать людям, которые "заедают стресс"; не стоит сразу голодать и тренироваться; не стоит голодать беременным женщинам; вообще несовместимы диабет 2 типа и голодание.

Супрун посоветовала приучать организм к регулярным постам, если нет противопоказаний, соблюдать режим питания и отказаться от перекусов и сладостей.

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Голодание, Чистка, Чистка организма, Ульяна Супрун, Автофагия.
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