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Названо 4 полезных свойства ягод бузины

Названо 4 полезных свойства ягод бузины
08:38 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Черная бузина по сей день чтится некоторыми народами, как священное растение.

Чаще всего мы употребляем эти ягоды в виде варенья или вина. Они насыщены антиоксидантами, волокнами и витаминами, полезными для здоровья.

Помогают худеть. Бузина содержит волокна, а они рождают стойкое ощущение сытости, защищающее от переедания. Все продукты питания с клетчаткой могут использоваться в деле борьбы с лишним весом.

Укрепляют кости. В бузине содержатся различные нутриенты вроде кальция, железа и калия, которые творят настоящие чудеса с костями. Регулярное употребление этих ягод снижает риск развития остеопороза.

Медики назвали ряд советов, как сделать питание здоровее

Укрепляют здоровье сердца. Употребление сока бузины позволяет снизить содержание жира внутри крови и уменьшить показатель плохого холестерина. А это оказывает положительное воздействие на здоровье сердца.

Снижают риск рака. Бузина содержит антиоксидант под названием кверцетин, обладающий противовоспалительными свойствами. Он уменьшает уровень воспалений и убивает раковые клетки перед тем, как они начинают множиться в нашем организме.

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Здоровье, Бузина, Советы медиков, Польза бузины, Черная бузина, Ягоды бузины.
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