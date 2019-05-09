Названо 4 полезных свойства ягод бузины

Новости шоу бизнеса: Черная бузина по сей день чтится некоторыми народами, как священное растение.

Чаще всего мы употребляем эти ягоды в виде варенья или вина. Они насыщены антиоксидантами, волокнами и витаминами, полезными для здоровья.

Помогают худеть. Бузина содержит волокна, а они рождают стойкое ощущение сытости, защищающее от переедания. Все продукты питания с клетчаткой могут использоваться в деле борьбы с лишним весом.

Укрепляют кости. В бузине содержатся различные нутриенты вроде кальция, железа и калия, которые творят настоящие чудеса с костями. Регулярное употребление этих ягод снижает риск развития остеопороза.

Укрепляют здоровье сердца. Употребление сока бузины позволяет снизить содержание жира внутри крови и уменьшить показатель плохого холестерина. А это оказывает положительное воздействие на здоровье сердца.

Снижают риск рака. Бузина содержит антиоксидант под названием кверцетин, обладающий противовоспалительными свойствами. Он уменьшает уровень воспалений и убивает раковые клетки перед тем, как они начинают множиться в нашем организме.