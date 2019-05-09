Скачать
Четверг, 09.05.2019
Климпуш-Цинцадзе рассказала, чего ожидают в США от Украины при новом президенте
Климпуш-Цинцадзе рассказала, чего ожидают в США от Украины при новом президенте
Украина призывает США усилить антироссийские санкции
Украина призывает США усилить антироссийские санкции
Челси - Айнтрахт: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Челси - Айнтрахт: где и когда смотреть матч Лиги Европы
"Безвкусица полнейшая": Настю Каменских обвинили в неудачном образе
"Безвкусица полнейшая": Настю Каменских обвинили в неудачном образе

Врачи назвали 6 полезных перекусов для здоровья и фигуры

Врачи назвали 6 полезных перекусов для здоровья и фигуры
14:20 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Легкий перекус между приемами пищи не причинит никакого вреда здоровью и не помешает сохранить стройную фигуру.

Перекусы могут быть очень полезными даже худеющим, — при условии, что человек перекусывает правильными продуктами. Специалисты рассказали, какие перекусы предпочесть.

Диетологи отмечают, что здоровое питание как раз подразумевает пяти-шестиразовое употребление за день умеренного количества пищи. Перекусы с интервалом не меньше трех часов полезны тем, что помогают сохранять тонус в организме, не допускать способствующего перееданию голода. Ученые констатируют: правильный перекус включает в себя «долгоиграющие» в плане пищеварения продукты, в которых сбалансирован состав жиров, белков и углеводов.

Итак, какие варианты перекусов считаются наиболее полезными для здоровья и фигуры?

Темный шоколад. Оказывает благоприятное влияние на кишечник, увеличивая в нем уровень молекул с противовоспалительными свойствами. Эксперты отмечают, что лишние килограммы часто бывают уделом людей, в организме которых протекают воспалительные процессы. Кроме того, темный шоколад помогает предотвратить развитие резистентности к инсулину – одного из факторов ожирения.

Зеленый горошек. Насыщен белком и витамином В1, нехватка которого ведет к ухудшению внимания, памяти и настроения. Также присутствуют в горошке витамин В2, улучшающий внутриклеточный обмен, витамин РР, важный для сердца и состояние сосудов, и витамин А, оздоровляющий состояние кожи и волос. Высокое содержание клетчатки в горошке способствует снижению уровня холестерина, активизации работы желудочно-кишечного тракта и выводу из организма нежелательных компонентов. Горошек – отличный перекус!

Жирная рыба. Еще один вариант перекуса, который окажется полезным и для здоровья, и для внешности. Исследования показывают, что употребление жирной рыбы в количестве всего двух порций в неделю позволяет избавить человека от серьезных проблем для иммунитета, к которым ведут нездоровое питание и вызванное им ожирение. Кроме того, жирная рыба помогает ускорить метаболические процессы, что позволяет обрести и сохранить стройность фигуры.

Куриные яйца. Медики убеждены, что люди, которым необходимо похудеть и нормализовать артериальное давление, должны рассматривать куриные яйца как обязательный продукт в рационе питания. Насыщенные питательными веществами, яйца отлично утоляют чувство голода, при этом после их употребления долго держится ощущение сытости. Яйца содержат в себе 60% от необходимой человеку суточной дозы селена, 32% витамина А и почти 15% железа. Их употребление защищает от развития гипертонии, ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

Стало известно, чем грозит употребление калорийной еды в состоянии стресса

Творог. Перекус творогом полезен, поскольку он относится к продуктам из разряда «съесть, чтобы похудеть». В его составе много белка, который укрепляет мышцы и помогает надолго насытить организм. Кроме того, творог ускоряет метаболизм. В нем содержится витамин рибофлавина, действующий в упряжке с тиамином, — в результате такого действия углеводы в организме активнее преобразуются в энергию. Кроме того, творог содержит еще один компонент, стимулирующий метаболизм, — пантотеновую кислоту.

Орехи. Идеальный продукт для быстрого перекуса. Жиры в составе орехов способствуют их медленному перевариванию и, соответственно, продолжительному ощущению сытости. Было установлено, что ежедневное употребление в пищу горсти орехов — около 30 граммов — позволяет не прибавлять в весе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Фигура, Перекус, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 9 мая – День Глафиры Горошницы
02 Гороскоп на сегодня, 9 мая 2019: все знаки Зодиака
03 Лучшие СМС поздравления с днем рождения на 9 мая
04 Лучшие стихи и поздравления на 9 мая
05 День Победы 2019: поздравления с 9 мая ветеранам в стихах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Северная Корея снова провела запуски ракет
Северная Корея снова провела запуски ракет
Погода 9 мая: в Украине будет прохладно и продолжатся дожди
Погода 9 мая: Украину накроют дожди
Маркарова встретилась с главой ЕБРР
Маркарова встретилась с главой ЕБРР
День победы 2019: поздравления в прозе с 9 мая
День победы 2019: поздравления в прозе с 9 мая
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь