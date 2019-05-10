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Стало известно, полезно ли есть шоколад каждый день

Стало известно, полезно ли есть шоколад каждый день
10:32 Сегодня Телеграф planet-today.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Считается, что черный шоколад оказывает полезное воздействие на организм благодаря флавоноидам, которые присутствуют в его составе.

Полезно ли употреблять шоколад ежедневно? В этом сложном вопросе попытались разобраться итальянские ученые.

Как сообщает издание Metro, исследователи из итальянского Университета Аквила подвели итоги специальной научной работы, которая доказала, что есть темный шоколад каждый день не просто можно, но и нужно.

Само-собой, что при этом очень важно не злоупотреблять — в шоколаде присутствует сахар, поэтому не стоит употреблять его в чрезмерных объемах.

В обратном случае все полезные эффекты, обусловленные флавоноидами, сойдут на нет. 

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"Наше исследование показало, что ежедневное употребление небольшого объема черного шоколада самым положительным образом сказывается на когнитивных способностях — у людей улучшается рабочая и долговременная память, они начинают лучше концентрировать внимание, и так далее. Эффекты действительно заметны при регулярном употреблении", — отмечают авторы исследовательского проекта.

Особенно полезен шоколад, как добавляют ученые, для пожилых людей, у которых в силу естественных возрастных причин часто нарушается работа когнитивных центров головного мозга. Темный шоколад в некоторой степени сдерживает этот деструктивный процесс.

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Здоровье, Сладкое, Шоколад, Десерты, Советы медиков.
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