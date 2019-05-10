Названы причины слабого иммунитета: советы Комаровского

Новости шоу бизнеса: Доктор Комаровский об этом известный доктор-педиатр написал в своем Instagram.

Спросили Евгения Комаровского в сети:

"Можно ли неправильным уходом "угробить" здорового от рождения и правильным - выходить изначально слабенького ребенка? Часто болеющие дети обычно перерастают детские болячки или по накатанной становятся часто болеющими взрослыми?"

Вот что думает по этому поводу доктор:

"Угробить нельзя, но реально испортить ему жизнь - однозначно можно. Опять-таки очень важно получить ответ на вопрос - как будут лечиться все эти многочисленные болячки? Если к неадекватному уходу добавится неадекватное лечение (со множеством фуфломицинов, профилактической антибиотикотерапией, необоснованными госпитализациями, запретами на прогулки и т.д.) - так итоговому результату уж точно не позавидуешь.

Надо понять главное: адекватность родителей и, как следствие, адекватность ухода за ребенком определяет детское здоровье не менее чем на 90%. Еще раз повторю: мамы и папы влияют на здоровье ребенка в 10 раз больше, чем все врачи, вместе взятые. Только бы эти мамы и папы были готовы учиться и брать на себя ответственность за собственных детей.

Частые детские болезни - это, как правило, ОРВИ. Частота ОРВИ с возрастом однозначно уменьшается, но взрослый, который не взялся за ум и не изменил параметры своего образа жизни, обычно успевает "заработать" целый букет хронических болячек. Поэтому да, он имеет все шансы болеть очень часто, чередуя относительно редкие ОРВИ с обострениями хронических заболеваний". - заключил врач.

Напомним ранее, для симптоматической терапии аллергических реакций сейчас применяются антигистаминные препараты второго поколения, плюс, неплохо зарекомендовали себя назальные ингаляционные стероиды. В качестве ультимативного средства можно применять временную смену климатических условий.