Названы основные признаки дефицита калия в организме

Новости шоу бизнеса: При снижении уровня калия работа мышц нарушается, что ведет к слабости, спазмам и судорогам.

Калий играет огромную роль в поддержании электролитного баланса в организме и регулировании работы сердца. Именно поэтому нехватка калия увеличивает риск развития разных осложнений, включая и проблемы с пищеварением.

Мышечные спазмы. При снижении уровня калия работа мышц нарушается, что ведет к слабости, спазмам и судорогам. Если вы оставите это без внимания, то в дальнейшем может произойти утечка клеточного содержания, что приведет к повреждению мышц. А значит, увеличится их спастичность и уровень боли.

Аритмия. Работа сердечной мышцы контролируется специальной проводящей системой. Нехватка калия нарушает сокращения сердца, что приводит к возникновению аритмии.

Проблемы с пищеварением. Немногие люди знают о том, что запор и избыточное вздутие могут быть признаками дефицита калия. Нехватка этого минерала вызывает нарушение работы кишечных мышц, что влияет на проблемы с желудком.

Обмороки и головокружения. Они происходят из-за того, что водный и электролитный баланс нарушены в случае дефицита калия. Все это приводит к избыточному выделению мочи из организма и снижению артериального давления. А подобные нарушения часто сопровождаются обмороками и головокружениями.

Частые мочеиспускания. Поскольку почки не поддерживают достаточный уровень водного и электролитного баланса из-за нехватки калия, это приводит к избыточной потере воды. В результате человек начинает значительно чаще посещать туалет, и его мучает жажда - распространенные симптомы гипокалиемии.

Потеря волос. Дефицит калия вызывает избыточное скопление натрия вокруг волосяных фолликул, что препятствует абсорбции других полезных питательных веществ, необходимых для роста волос. Следовательно, увеличение приема калия может помочь вам в борьбе с выпадением волос.