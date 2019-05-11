Скачать
Суббота, 11.05.2019
Гройсман: Кампания кампанией, но государство - это гораздо важнее
Гройсман: Кампания кампанией, но государство - это гораздо важнее
Епицкоп УПЦ КП оштрафован за дебош в резиденции Филарета
Епицкоп УПЦ КП оштрафован за дебош в резиденции Филарета
ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 11 мая
ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 11 мая
Приметы и обряды на 11 мая – День Ясона
Приметы и обряды на 11 мая – День Ясона

Названы основные признаки дефицита калия в организме

Названы основные признаки дефицита калия в организме
09:56 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: www.menslife.com

Новости шоу бизнеса: При снижении уровня калия работа мышц нарушается, что ведет к слабости, спазмам и судорогам.

Калий играет огромную роль в поддержании электролитного баланса в организме и регулировании работы сердца. Именно поэтому нехватка калия увеличивает риск развития разных осложнений, включая и проблемы с пищеварением.

Мышечные спазмы. При снижении уровня калия работа мышц нарушается, что ведет к слабости, спазмам и судорогам. Если вы оставите это без внимания, то в дальнейшем может произойти утечка клеточного содержания, что приведет к повреждению мышц. А значит, увеличится их спастичность и уровень боли.

Аритмия. Работа сердечной мышцы контролируется специальной проводящей системой. Нехватка калия нарушает сокращения сердца, что приводит к возникновению аритмии.

Проблемы с пищеварением. Немногие люди знают о том, что запор и избыточное вздутие могут быть признаками дефицита калия. Нехватка этого минерала вызывает нарушение работы кишечных мышц, что влияет на проблемы с желудком.

Обмороки и головокружения. Они происходят из-за того, что водный и электролитный баланс нарушены в случае дефицита калия. Все это приводит к избыточному выделению мочи из организма и снижению артериального давления. А подобные нарушения часто сопровождаются обмороками и головокружениями.

Названы причины слабого иммунитета: советы Комаровского

Частые мочеиспускания. Поскольку почки не поддерживают достаточный уровень водного и электролитного баланса из-за нехватки калия, это приводит к избыточной потере воды. В результате человек начинает значительно чаще посещать туалет, и его мучает жажда - распространенные симптомы гипокалиемии.

Потеря волос. Дефицит калия вызывает избыточное скопление натрия вокруг волосяных фолликул, что препятствует абсорбции других полезных питательных веществ, необходимых для роста волос. Следовательно, увеличение приема калия может помочь вам в борьбе с выпадением волос.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Калий, Польза калия, Признаки дефицита калия, Калий в организме.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
02 Украинка Светлана Гасс получила титул самой красивой бабушки в мире
03 Приметы и обряды на 11 мая – День Ясона
04 Гороскоп на сегодня, 11 мая 2019: все знаки Зодиака
05 Бутина убеждала Минфин США, что РФ не сбивали MH17
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
Курсы валют НБУ на субботу, 11 мая
Курсы валют НБУ на субботу, 11 мая
Украину в ближайшие сутки 12 мая не покинут дожди с грозами
Украину в ближайшие сутки 12 мая не покинут дожди с грозами
Рецепт дня: скумбрия с овощами
Рецепт дня: скумбрия с овощами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь