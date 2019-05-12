Эксперты назвали главные признаки неправильных завтраков

Новости шоу бизнеса: Диетологи составили список главных признаков, указывающих на то, что завтрак приготовлен неправильно.

Как отмечают специалисты, утренний прием пищи очень важен, а беспечное к нему отношение может привести к падению уровня работоспособности и набору лишней массы.

В первую очередь, следует взять за правило готовить завтрак самому, а не питаться йогуртами или готовыми блюдами, купленными в магазине. При этом диетологи не рекомендуют по утрам питаться всухомятку. Основу завтрака должны составлять медленные углеводы. Сбалансировать их помогут продукты с высоким уровнем содержания белка. Завтраки не должны быть слишком маленькими, поскольку в таком случае очень быстро появится чувство голода и захочется перекусить чем-нибудь вкусненьким, типа печенья или шоколада, что не очень полезно для организма. Порция, по словам диетологов, должна быть достаточной, чтобы энергии хватило до следующего приема пищи.

Не следует использовать для приготовления завтраков много масла. Также не рекомендуют специалисты запивать еду сладким чаем или кофе. Такие напитки, особенно если их употреблять больше двух раз в день, быстро добавят организму несколько сотен лишних калорий, что грозит набором веса.

Как сообщалось ранее, В последнее время все больше и больше людей обращаются к вегетарианской диете.