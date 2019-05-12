Скачать
Воскресенье, 12.05.2019
Епифаний рассказал, как выборы повлияли на присоединение общин к ПЦУ
Епифаний рассказал, как выборы повлияли на присоединение общин к ПЦУ
На Донбассе наблюдатели зафиксировали тяжелое вооружение боевиков
На Донбассе наблюдатели зафиксировали тяжелое вооружение боевиков
Авария Невилля и другие события двух дней WRC Ралли в Чили (Фото)
Авария Невилля и другие события двух дней WRC Ралли в Чили (Фото)
Приметы и обряды на 12 мая – День девяти Мучеников
Приметы и обряды на 12 мая – День девяти Мучеников

Эксперты назвали главные признаки неправильных завтраков

Эксперты назвали главные признаки неправильных завтраков
10:30 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Диетологи составили список главных признаков, указывающих на то, что завтрак приготовлен неправильно.

Как отмечают специалисты, утренний прием пищи очень важен, а беспечное к нему отношение может привести к падению уровня работоспособности и набору лишней массы.

В первую очередь, следует взять за правило готовить завтрак самому, а не питаться йогуртами или готовыми блюдами, купленными в магазине. При этом диетологи не рекомендуют по утрам питаться всухомятку. Основу завтрака должны составлять медленные углеводы. Сбалансировать их помогут продукты с высоким уровнем содержания белка. Завтраки не должны быть слишком маленькими, поскольку в таком случае очень быстро появится чувство голода и захочется перекусить чем-нибудь вкусненьким, типа печенья или шоколада, что не очень полезно для организма. Порция, по словам диетологов, должна быть достаточной, чтобы энергии хватило до следующего приема пищи.

Названы основные признаки дефицита калия в организме

Не следует использовать для приготовления завтраков много масла. Также не рекомендуют специалисты запивать еду сладким чаем или кофе. Такие напитки, особенно если их употреблять больше двух раз в день, быстро добавят организму несколько сотен лишних калорий, что грозит набором веса.

Как сообщалось ранее, В последнее время все больше и больше людей обращаются к вегетарианской диете.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Завтрак, Советы диетологов, Советы медиков, Неправильный завтрак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День матери 2019: самые милые СМС-поздравления
02 Порошенко подписал указ об увольнении замглавы АПУ
03 Шахтер 2:1 Александрия: события матча (Видео)
04 Спикер постпреда Украины при ООН прокомментировал назначение Ельченко послом на Ямайке
05 Приметы и обряды на 12 мая – День девяти Мучеников
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Донбассе ранено двое украинских военнослужащих
На Донбассе ранено двое украинских военнослужащих
Прогноз погоды: синоптики обещают дожди с грозами и до +26 тепла
Погода: синоптики обещают дожди с грозами и до +26 тепла
Митрополит Епифаний сообщил, о чем говорил с Зеленским
Митрополит Епифаний сообщил, о чем говорил с Зеленским
День матери 2019: красивые картинки с поздравлениями в стихах
День матери 2019: красивые картинки с поздравлениями в стихах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь