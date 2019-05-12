Врачи назвали продукты, которые опасно употреблять перед сном

Новости шоу бизнеса: Специалист уверен, употребление их на ночь обернется большими проблемами со здоровьем.

Есть продукты, которые плохо усваиваются организмом перед сном, например, творог, фрукты, орехи и некоторые другие.

Диетолог и фитнес-тренер Анастасия Полаева рассказала, что даже те, кто не сидит на диетах, должны внимательно относиться к своему рациону. Основная проблема состоит в том, что не все продукты хорошо усваиваются организмом в вечернее время, а их употребление может привести к лишним перегрузкам и проблемам со здоровьем. Ею были названы те продукты, к которым стоит отнестись с осторожностью.

Одним из таких продуктов является творог. Эксперт отметила, что это полезный белковый и низкокалорийный продукт. Однако после его употребление в крови повышается уровень инсулина. Это служит для организма сигналом к переходу от расщепления жира к его накоплению. Кроме того, на ночь нельзя употреблять также цельное молоко. Специалист считает, что любые кисломолочные продукты не лучший вариант для вечернего рациона. В них содержится много лактозы, а большое количество может сопровождаться вздутием и другими неприятными симптомами со стороны ЖКТ, которые станут не самыми лучшими спутниками во время сна.

Проблемы может вызвать и вечернее употребление фруктов. Яблоки, персики, виноград, манго – они все нежелательны перед сном. Фрукты повышают кислотность желудка и провоцируют аппетит. Кроме того, опасно, как отметил диетолог, употреблять на ночь орехи и сухофрукты. Орехи – отличный источник растительных жиров. Однако перед сном они могут дать дополнительную нагрузку для организма. Лучше оставить их для дневного перекуса. Что касается сухофруктов, они сохраняют в себе то же количество сахара, что и свежие продукты. Лучшее время для них – первая половина дня.

Интересно, но, как отметила диетолог, красное мясо также нежелательно на ужин. В нём содержится много вещества тирозина. Оно провоцирует выброс в кровь большого количества адреналина, что приводит к нервному возбуждению.