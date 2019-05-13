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Понедельник, 13.05.2019
Лучшие советы о том, как выспаться за короткое время
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Лучшие советы о том, как выспаться за короткое время

Ранний подъем, поздний отбой, стрессы, хроническая усталость и отсутствие нормальных выходных. Конечно, восьмичасовой сон действительно важен для поддержания нормальной работы нашего организма. Но, к сожалению, в современном мире даже эта роскошь не всегда помогает хорошенько отдохнуть и выспаться. Так в чем же дело? Мы разобрались в этом вопросе и выяснили: важно не количество, а качество. Следуя нашим советам, ты научишься высыпаться даже за четыре часа.
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com
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