Лучшие советы о том, как выспаться за короткое время

Ранний подъем, поздний отбой, стрессы, хроническая усталость и отсутствие нормальных выходных. Конечно, восьмичасовой сон действительно важен для поддержания нормальной работы нашего организма. Но, к сожалению, в современном мире даже эта роскошь не всегда помогает хорошенько отдохнуть и выспаться. Так в чем же дело? Мы разобрались в этом вопросе и выяснили: важно не количество, а качество. Следуя нашим советам, ты научишься высыпаться даже за четыре часа.