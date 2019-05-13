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Медики назвали популярный напиток, снижающий лишний вес

Медики назвали популярный напиток, снижающий лишний вес
11:10 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Чай, как и вода, а также напитки на ее основе — неотъемлемая часть правильного питания.

Черный или зеленый чай всегда славился своими целительными свойствами. Но дело не только в его составе, но и в способе заваривания. О тонкостях употребления чая для здоровья и похудения в Instagram рассказала профессиональный диетолог Светлана Фус.

Чай пьют, чтобы расслабиться, взбодриться, настроиться на позитивный лад и похудеть. Количество чая на полках в магазинах впечатляет. Черный, зеленый, с добавками, ароматизированный…. Многие считают, что зеленый чай полезнее, поскольку содержит больше соединений с положительным воздействием на организм человека. Так ли это?

"В чайных листьях большое количество биологически активных органических соединений. К ним относятся катехины (полифенолы), проантоцианидины, танины, кофеин, теофиллин, теобромин. Они содержат аминокислоты, минеральные соли и витамины. Но, основная польза чая в полифенолов. Они обладают антиоксидантными и антибактериальными свойствами. Снижают риски развития опухолей, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также замедляют старение организма. При производстве зеленого чая эти соединения остаются в неизменном виде", — пояснила она.

А что происходит с черном чаем, листья которого подвергают ферментации? В результате этих процессов, катехины (антиоксиданты), содержащиеся в черном чае, превращаются в чайные Флавина и теарубигины ( они отвечают за коричнево-оранжевый цвет напитка). 

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С точки зрения антиоксидантной активности они имеют такой же потенциал и эффект, что и катехины в зеленом чае.

"Ферментация листьев черного чая изменяет соотношение танинов и катехинов, но не снижает их общего количества. Поэтому, полифенольные соединения равны по активности в обоих чаях. И это, пожалуй, самый важный факт в защиту пользы черного чая", — отметила специалист.

Эксперт подчеркнула, что чай нужно употреблять правильно, поскольку любой полезный продукт перестанет быть таковым при неразумном использовании.

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Все по теме:

Здоровье, Напитки, Чай, Лишний вес, Борьба с лишним весом, Советы диетологов, Советы медиков.
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