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В Украине отменили возрастные ограничения на вакцинацию от кори

В Украине отменили возрастные ограничения на вакцинацию от кори
11:51 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Ограничения на вакцинацию от кори теперь не действуют, взрослые любого возраста могут воспользоваться бесплатной прививкой КПК.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины, дети возрастом от полугода остаются в категории тех, кому бесплатно предоставляется вакцина от кори, паротита и краснухи бесплатно. Данная категория пациентов находиться в зоне риска.

Также к тем, кому можно не платить за прививки, теперь относятся и все взрослые, заявляют в ведомстве. Изменения в Календарь профилактических прививок были внесены Приказом МОН от 23 апреля. До принятия этого решения воспользоваться бесплатными прививками могли только граждане, возрастом до 30 лет, а также люди, чья деятельность так или иначе подвергает риску заражения корью (врачи, студенты, преподаватели и учителя, военнослужащие).

Одной из причин внесения изменений стал рост количества больных корью среди взрослых. Как говориться на сайте ведомства, бесплатную вакцину предоставляют всем, кто более 70 часов имел контакт с носителем недуга, не перенесли болезнь до этого времени и не имеют достоверных данных о прививках в медицинской карте, не имеют иммунитета против вируса согласно результатам специальных анализов. Взрослому человеку достаточно одной прививки, чтобы сформировать иммунитет.

Раньше малышам делали прививку КПК только в год, до этого стойкость к болезни должна сформироваться благодаря коллективному иммунитету, если среди окружения вакцинировано 95% людей. Но из-за риска осложнений и повышения уровня смертности среди детей было принято решение прививать через полгода после рождения. При этом сама вакцина считается как "нулевая", а последующие прививки следует соврешать согласно утвержденному Календарю.

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В Министерстве напоминают, что получить бесплатную прививку можно в коммунальном медучреждении, где пациент подписал декларацию с врачем. А с начала лета такая услуга будет распространена и в частных медцентрах, подписавших договор с Национальной службой здоровья Украины. Также отмечается, что во всех регионах страны достаточное количество препаратов, закупленных государством. Каждый пациент может проверить наличие вакцин с помощью открытой таблицы в он-лайн режиме.

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Вакцина, Больница, Болезнь, МОЗ, Корь, Врач, Вакцинация, КПК, Пациент, Недуг, Прививка.
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