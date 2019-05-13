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Советы для беременных: как снизить давление
Находясь в пределах физиологической нормы, повышенное давление не представляет опасности для будущей матери и ее малыша, однако более высокое может привести к очень серьезным последствиям. Поскольку высокое давление может являться предвестником тех или иных осложнений, данное состояние требует консультации лечащего врача. В случае необходимости беременной женщине будут назначены те или иные препараты, снижающие давление, определенный режим питания, а в более тяжелых случаях рекомендована госпитализация. Самостоятельное медикаментозное лечение недопустимо, поскольку многие препараты, нормализующие давление, противопоказаны при беременности.
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