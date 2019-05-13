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Вторник, 14.05.2019
Советы для беременных: как снизить давление
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Советы для беременных: как снизить давление

Находясь в пределах физиологической нормы, повышенное давление не представляет опасности для будущей матери и ее малыша, однако более высокое может привести к очень серьезным последствиям. Поскольку высокое давление может являться предвестником тех или иных осложнений, данное состояние требует консультации лечащего врача. В случае необходимости беременной женщине будут назначены те или иные препараты, снижающие давление, определенный режим питания, а в более тяжелых случаях рекомендована госпитализация. Самостоятельное медикаментозное лечение недопустимо, поскольку многие препараты, нормализующие давление, противопоказаны при беременности.
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com
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Беременность, Советы, Давление, Полезные советы, Снизить давление.
23:15 Пн, 13 Май 2019 Телеграф
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