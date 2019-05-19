Скачать
Среда, 22.05.2019
ООС: За сутки трое украинских военных получили ранения
ООС: За сутки трое украинских военных получили ранения
В Украину собирается вернуться экс-нардеп Онищенко
В Украину собирается вернуться экс-нардеп Онищенко
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Чемпион мира отказался возглавить Ювентус
Сегодня День Николая Чудотворца: что нельзя делать этот день
Сегодня День Николая Чудотворца: что нельзя делать этот день

Всем спорт: чем полезна утренняя зарядка

Всем спорт: чем полезна утренняя зарядка
20:36 Вс, 19 Май 2019 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Внеся такое простое изменение в свою жизнь, как утренняя зарядка, можно добиться улучшения когнитивной деятельности.

Австралийские ученые из Мельбурнского университета констатировали: не слишком интенсивная зарядка в начале дня улучшает когнитивные функции, и этот эффект держится на протяжении суток. Процесс выполнения физических упражнений во время зарядки активизирует синтез определенного белка, который помогает нейронам поддерживать оптимальное состояние, заключили исследователи.

Их выводы опубликованы в журнале British Journal of Sports Medicine.

В исследовании приняли участие 65 человек, чей возраст варьировался от 55 до 80 лет. Участники прошли три этапа испытаний с паузами в шесть дней. На первом этапе добровольцы вели сидячий образ жизни, проводя восемь часов на стуле. На втором этапе они тратили полчаса за ходьбу быстрым шагом, выполняя данную разминку за час до начала работы. На третьем этапе люди также прохаживались перед началом работы, а кроме того в течение дня через каждый час устраивали трехминутный перерыв для ходьбы.

Впоследствии все волонтеры прошли тесты на память, внимание и проверку психомоторных функций.

В результате ученые смогли убедиться в том, что утренняя зарядка в виде получасовой ходьбы заметно улучшала когнитивные способности участников по сравнению с теми случаями, когда они не вставали со стула. При этом на фоне увеличения физической активности у людей было зафиксировано увеличение количества нейротрофина - вещества, стимулирующего и поддерживающего развитие нейронов. Причем его повышенное содержание держалось в течение восьми часов по сравнению с людьми, которые не выходили на утреннюю зарядку.

Самая полезная ягода для укрепления сосудов по мнению ученых

"Для поддержания оптимальной когнитивной функции в течение дня нужно избегать длительного сидения, часто утраивать перерывы и выполнять упражнения средней интенсивности. Фактор физической активности критически важен для здоровья людей зрелого возраста – прежде всего, для их интеллектуального благополучия", - отметил соавтор исследования, ученый Майкл Уилер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Советы, Спорт, Зарядка, Утренняя зарадка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
02 По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
03 Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
04 Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины
05 Зеленский назначил первого помощника президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
&quot;Плохой знак&quot;: Парубий прокомментировал решение Зеленского
"Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь