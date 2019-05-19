Всем спорт: чем полезна утренняя зарядка

Новости шоу бизнеса: Внеся такое простое изменение в свою жизнь, как утренняя зарядка, можно добиться улучшения когнитивной деятельности.

Австралийские ученые из Мельбурнского университета констатировали: не слишком интенсивная зарядка в начале дня улучшает когнитивные функции, и этот эффект держится на протяжении суток. Процесс выполнения физических упражнений во время зарядки активизирует синтез определенного белка, который помогает нейронам поддерживать оптимальное состояние, заключили исследователи.

Их выводы опубликованы в журнале British Journal of Sports Medicine.

В исследовании приняли участие 65 человек, чей возраст варьировался от 55 до 80 лет. Участники прошли три этапа испытаний с паузами в шесть дней. На первом этапе добровольцы вели сидячий образ жизни, проводя восемь часов на стуле. На втором этапе они тратили полчаса за ходьбу быстрым шагом, выполняя данную разминку за час до начала работы. На третьем этапе люди также прохаживались перед началом работы, а кроме того в течение дня через каждый час устраивали трехминутный перерыв для ходьбы.

Впоследствии все волонтеры прошли тесты на память, внимание и проверку психомоторных функций.

В результате ученые смогли убедиться в том, что утренняя зарядка в виде получасовой ходьбы заметно улучшала когнитивные способности участников по сравнению с теми случаями, когда они не вставали со стула. При этом на фоне увеличения физической активности у людей было зафиксировано увеличение количества нейротрофина - вещества, стимулирующего и поддерживающего развитие нейронов. Причем его повышенное содержание держалось в течение восьми часов по сравнению с людьми, которые не выходили на утреннюю зарядку.

"Для поддержания оптимальной когнитивной функции в течение дня нужно избегать длительного сидения, часто утраивать перерывы и выполнять упражнения средней интенсивности. Фактор физической активности критически важен для здоровья людей зрелого возраста – прежде всего, для их интеллектуального благополучия", - отметил соавтор исследования, ученый Майкл Уилер.