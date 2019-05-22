Скачать
Среда, 22.05.2019
Богдан заявил, что попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо
Богдан заявил, что попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо
Новый глава АП: Мы рассматриваем различные пути снижения цены на газ
Новый глава АП: Мы рассматриваем различные пути снижения цены на газ
Украинка Калинина стартовала с победы на Ролан Гаррос
Украинка Калинина стартовала с победы на Ролан Гаррос
Элегантный наряд нежного оттенка: Кейт Миддлтон на вечеринке Королевского сада
Элегантный наряд нежного оттенка: Кейт Миддлтон на вечеринке Королевского сада

Эксперты сообщили, кому опасно есть квашеную капусту

Эксперты сообщили, кому опасно есть квашеную капусту
01:44 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Врачи отмечают, что квашеная капуста — кладезь витаминов, но призывают не забывать и о том, что она может быть также чрезвычайно опасна.

Следует помнить, что в этом продукте содержится большое количество соли, поэтому он может стать причиной появления отеков. Стоит отказаться от квашеной капусты тем, кто страдает гастритом: содержащаяся в ней уксусная кислота может спровоцировать боли в желудке.

Лакомиться квашеной (а также и свежей) капустой категорически противопоказано людям, у которых есть какие-либо проблемы с щитовидной железой, поскольку продукт активизирует выведение йода из организма.

С осторожностью употреблять в пищу квашеную капусту врачи рекомендуют и людям в возрасте. Эндокринная система с возрастом работает менее эффективно, поэтому большие количества соленых продуктов могут грозить резкими перепадами давления. Игнорировать этот факт категорически нельзя, поскольку в итоге это может привести к гипертонии и риску инсульта.

Кстати, стоит удержаться от соблазна попробовать только что засоленную капусту: выдержать продукт необходимо до полной закваски. Употребляя квашеную капусту, например, на третий день после засолки, вы рискуете заработать отравление. В «недоделанном» продукте развиваются болезнетворные бактерии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Квашеная капуста, Польза квашеной капусты, Свойства квашеной капусты, Вред квашеной капусты, Кому опасно есть квашеную капусту.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 По словам главы АП, вопрос о мирном соглашении с РФ могут вынести на референдум
02 "Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
03 Зеленский назначил нового начальника Генштаба ВСУ
04 Зеленский назначил нового главу Администрации Президента Украины
05 Зеленский назначил первого помощника президента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
Саакашвили подтвердил намерение вернуться в Украину
&quot;Плохой знак&quot;: Парубий прокомментировал решение Зеленского
"Плохой знак": Парубий прокомментировал решение Зеленского
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Медики объяснили, зачем пить стакан воды натощак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь