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Супрун опровергла очередной миф: сравнила действенность уколов и таблеток

Супрун опровергла очередной миф: сравнила действенность уколов и таблеток
10:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Исполняющая обязанности главы министерства здравоохранения Ульяна Супрун сообщила. в каких случаях лучше назначать инъекции, а в каких - таблетки.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развенчала миф о том, что более действенно уколы или таблетки. 

Супрун уверила, что на сегодняшний день инъекции являются одной  из самых распространенных врачебных манипуляций. Согласно статистике, ежегодно на планете делают минимум 16 млрд уколов.  Однако, ВОЗ рекомендует по возможности отдавать предпочтение неинъекционным лекарствам.

И.о министра здравоохранения подчеркнула, что в основном в какой форме действующее вещество попадет в организм. не слишком важно. Только в ряде случаев рекомендуется именно инъекционная форма. Это необходимо например при неотложных состояниях,  потери сознания пациента или введение инсулина.

Более того, министерство здравоохранения Украины намерено внести в Украине изменения к назначению лекарств. Ведомство предлагает врачам назначать препараты в таблетированной форме в тех случаях, когда таблетка и укол имеют равнозначное действие. На данный момент приказ находится на стадии общественного обсуждения. 

Отмечается, что назначение таблеток вместо уколов при условии, что они  имеют равноценное действие, имеет множество преимуществ. К примеру, маленьким детям лучше назначать таблетки, та как использование шприца с иглой имеет болевой и психологический аспект. В последствии, это может привести в последствии к боязни врачей и больниц.

Руководитель Минздрава посоветовала украинцам в случае назначения инъекций врачом поинтересоваться у него о возможности назначить вместо уколов таблетки.

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Кроме того, по ее словам, преимущества замены уколов на таблетки существуют и для медиков. В некоторых случаях, медработник может по неосторожности пораниться иглой, которой была сделана инъекция пациенту. В таком случае, шансы на заражение такими болезнями, как ВИЧ, гепатит В, гепатит С, повышаются. 

Более того, использованное средство для инъекций - опасное острие - это мусор, подлежащий сложной и дорогостоящей утилизации. Поэтому, благодаря использованию таблеток можно уменьшить вред окружающей среде. Также инъекции влекут за собой значительные расходы на приобретение шприцев, игл, ваты, спирта и оплату дополнительной нагрузки на персонал.

Супрун также подчеркнула, что инъекционная форма препарата дороже обходится бюджету, чем таблетированная: на введение лекарства через ампулу и флакон, нужны перчатки для медперсонала, средство для дезинфекции и т.д., что также значительно увеличивает рабочее время медицинского персонала при преимущественном применении инъекций.

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Таблетки, Инъекции, Уколы, Ульяна Супрун, Действенность.
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