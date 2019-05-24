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Названо ТОП-6 малоизвестных фактов о сезонной аллергии

Названо ТОП-6 малоизвестных фактов о сезонной аллергии
11:46 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса: Оказывается, сезонная аллергия может появиться в любом возрасте.

Не спешите облегченно вздыхать и улыбаться, глядя на то, как другие кашляют и чихают из-за пыльцы, а на вас она не действует. 

Аллергии появляется в любое время. Даже если в детстве вы не сталкивались с поллинозом или аллергией на пыльцу, это вовсе не значит, что на всю оставшуюся жизнь у вас имеется иммунитет против этого расстройства. Особенно высок риск появления поллиноза в том случае, если от данной аллергии страдают какие-либо ваши родственники.

Аллергия может исчезнуть в любое время. Опять-таки, если в детстве вы стали жертвой поллиноза, то это не означает, что до конца жизни эта ситуация не изменится. Аллергия может самостоятельно исчезнуть в любое время, либо у вас может появиться аллергия на какие-то другие деревья или растения. Наш организм в этом плане непредсказуем.

Сезонная аллергия может обострить астму. Многие люди не знают о том, что аллергия и астма прочно связаны между собой. 80% детей с астмой имеют какие-либо внешние аллергии, которые обостряются в определенное время года.

Смена места жительства не вылечит от аллергии. Не стоит думать, что если вы меняете места жительства и переселялись куда-то в менее зеленые районы, то аллергия вас больше тревожить не будет. Возможно, что на один или два года ваше состояние улучшится, но затем организм снова столкнется с новыми аллергиями, связанными с новой внешней средой.

Лучше принимать антигистамины до начала симптомов. Гораздо более эффективно пить лекарства от аллергии еще до того, как у вас появятся характерные симптомы этого расстройства. Тем самым аллергия будет проявляться значительно менее тяжело, а при определенной сноровке вы и вовсе перестанете ее замечать, если научитесь прислушиваться к организму.

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Таблетки против аллергии помогают надолго. В 2014 году ученые внедрили в широкую практику таблетки против аллергии на определенные растения. Эти препараты необходимо ежедневно класть под язык, где они медленно растворяются. Прием таблеток необходимо начинать за несколько месяцев до начала сезонной аллергии, а затем продолжать и во время этого сезона. В таблетках содержатся аллергены в мельчайших дозах, которые позволяют приучить организм к раздражителям, что вызывает длительную устойчивую резистентность к аллергии на долгие годы.

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Здоровье, Аллергия, Сезонная аллергия, Советы медиков.
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