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Стало известно, какие изменения здоровья приводят к выпадению волос

Стало известно, какие изменения здоровья приводят к выпадению волос
12:53 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Эксперты из Германии рассказали о том, какие изменения здоровья могут вызвать ускоренную потерю волос.

Потеря волос расстраивает любого из нас, и женщины переживают её особенно тяжело. 

Беременность. Радостное событие в жизни любой женщины, однако, вынашивание ребенка - это существенное воздействие на женский организм и его здоровье. Уровень стресса, как правило, увеличивается, и это отражается на волосах. К счастью, после рождения ребёнка волосяной покров, как правило, восстанавливается.

Гипотиреоз. В случае низкой активности щитовидной железы низкий уровень этого гормона приводит к высушиванию и истончению волос. А из-за этого они чаще выпадают.

Волчанка. Аутоиммунное заболевание, при котором наша иммунная система начинает атаковать здоровые клетки. Воспаления внутри организма могут спровоцировать выпадение волос. 

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Острое стрессовое расстройство. После какого-то травматического переживания вы можете столкнуться с тревожным или острым стрессовым расстройством, при котором часто наблюдается снижение естественной способности организма к выращиванию волос.

Гипертиреоз. В данном случае щитовидная железа работает слишком активно, выбрасывая в кровь чрезмерное количество щитовидных гормонов. Это может приводить к набору лишнего веса, нарушениям менструальных циклов и выпадению волос.

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Здоровье, Волосы, Здоровье волос, Выпадение волос, Советы медиков.
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