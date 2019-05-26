Скачать
Воскресенье, 26.05.2019
Страны Евросоюза продолжают выбирать Европарламент
Выборы в Европарламент: голосует 21 страна
Украинские моряки возвращаются с задержанного в Египте танкера
Украинские моряки возвращаются с задержанного в Египте танкера
Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA
Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA
Смена имиджа: звезда "Игры престолов" изменилась до неузнаваемости
Звезда "Игры престолов" изменилась до неузнаваемости

Езда на велосипеде – это не только способ развлечься: дополнительные преимущества

Езда на велосипеде – это не только способ развлечься: дополнительные преимущества
13:01 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Лето – именно та пора года, когда велосипеды становятся более популярны.

Но езда на велосипеде – это не только способ развлечься. С его помощью вы сможете похудеть, улучшить общее состояние здоровья, укрепить нервную систему, сохранить зрение и сделать фигуру более привлекательной. О дополнительных преимуществах велосипеда рассказала известный диетолог Светлана Фус.

"Велосипед – это транспортное средство, тренажерный зал и ваш терапевт. Он укрепляет мышцы, тренирует дыхание, улучшает внешний вид и поднимает настроение. Это отличное профилактическое средство для укрепления здоровья", – написала специалист по питанию в своем Instagram.

Светлана Фус добавила: "Велосипед – один из самых эффективных средств для борьбы с лишним весом. Расходуется 300-500 ккал/ч человеком, весом 70 кг, когда он крутит педали. Катание на велосипеде в течение получаса обеспечит крепким здоровым сном и снимет груз рабочего дня. Стоит только сесть на велосипед. А чтобы не было обезвоживания, берите с собой бутылку воды. Катайтесь и будьте здоровы!".

Супрун напомнила, как безопасно ездить на велосипеде

Также, ранее Светлана Фус рассказала, как повысить уровень железа в крови. Низкий уровень железа в крови непосредственно вызывает низкий уровень гемоглобина, поэтому важно употреблять мясо, морепродукты, мясо птицы, яйца — основные, ключевые поставщики железа. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Польза, Велосипед, Светлана Фус, Езда на велосипеде.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 26 мая 2019: все знаки Зодиака
02 Захват в Керченском проливе: суд разрешил задержать четырех генералов РФ
03 Приметы и обряды на 26 мая - День Лукерьи Комарницы
04 Постпред Украины призвал власти РФ выполнить решение Трибунала ООН
05 Паводок на Закарпатье: Названа предварительная сумма убытков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Перу произошло мощное землетрясение
В Перу произошло мощное землетрясение
Киев сегодня празднует День города
Киев сегодня празднует День города
Солнце и грозы разделят страну: синоптики рассказали, где пройдут дожди
Прогноз погоды: солнце и грозы разделят страну
Шикарные ножки: 50-летняя Рене Зеллвегер в эффектной фотосессии
Шикарные ножки: 50-летняя Рене Зеллвегер в эффектной фотосессии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь