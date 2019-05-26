Скачать
Воскресенье, 26.05.2019
Сегодня пятая годовщина начала боев за Донецкий аэропорт
Сегодня пятая годовщина начала боев за Донецкий аэропорт
Критики не боюсь: Зеленский просит не наказывать протестующих
Критики не боюсь: Зеленский просит не наказывать протестующих
Арум: Ломаченко будет драться с Люком Кэмпбеллом
Арум: Ломаченко будет драться с Люком Кэмпбеллом
Первый раз в первый класс: дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в элитную школу
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в элитную школу

Топ-5 полезных продуктов, от которых можно поправиться

Смотрите фото (6)
Топ-5 полезных продуктов, от которых можно поправиться
14:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Полезные продукты – основа здоровой жизни и хорошего вида.

Однако, чтобы похудеть с помощью правильного питания, следует помнить о допустимой порции и правилах употребления пищи. Так как даже овощи, фрукты, каши и молочные продукты могут привести к набору лишнего веса.

Украинский диетолог-консультант Яна Кравченко рассказала о топ-5 полезных продуктах, от которых можно поправиться. Также эксперт дала советы, в каких количествах их лучше употреблять, чтобы сохранить фигуру.

Овсяная каша

Овсянка в виде хлопьев, которую запаривают кипятком – это пустые углеводы. Они не дают длительного ощущения сытости, провоцируют скачок уровня сахара в крови, после чего появляется сильное чувство голода. Поэтому, через короткое время человеку снова хочется есть, а прыжки глюкозы провоцируют ожирение.

Поэтому диетолог советует выбирать твердую овсянку, которую надо варить. Допустимая норма ее потребления около 250 граммов в день.

 Ягоды-фрукты

Сладкие ягоды и фрукты содержат большое количество сахара, поэтому также угрожают лишним весом. Кравченко советует есть 1-2 несладких яблока, зеленые бананы или до 300 граммов ягод в первой половине дня. Особенно опасны для фигуры сладкий арбуз, виноград и хурма.

Овощи

Все овощи, кроме картофеля, – низкокалорийные, быстро насыщают желудок, обогащают рацион клетчаткой, что способствует похудению. При этом есть группа овощей, так называемых простых углеводов, которые стимулируют повышение уровня сахара в крови, что затрудняет потерю веса. К таким относят свеклу, кукурузу, морковь и зеленый горошек. Диетолог советует кушать их в первой половине дня, а норма потребления – не более 100 граммов за один прием.

Орехи

Орехи – достаточно жирный продукт. Так, на 100 граммов грецких орехов в среднем приходится 65,2 грамма жира. При этом суточная норма жиров для человека составляет 80-100 граммов, из которых 40% должны быть растительными. Поэтому, позволить себе можно всего несколько орехов во время перекуса.

Кисломолочные напитки

Ученые назвали полезные продукты для красивой и здоровой кожи 

Кефир, йогурт, простокваша, ряженка считаются здоровыми, несмотря на то, что часто они имеют определенную жирность и содержат сахар в виде фруктовых наполнителей. Норма употребления таких продуктов в день – не больше 250-300 граммов. Также, диетолог советует пить йогурт или кефир на ночь, так как это улучшит сон и облегчит опорожнение кишечника.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты, Лишний вес, Польза, Полезные продукты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 26 мая 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 26 мая - День Лукерьи Комарницы
03 Поздравления с днем рождения с приколом на 26 мая
04 Захват в Керченском проливе: суд разрешил задержать четырех генералов РФ
05 Паводок на Закарпатье: Названа предварительная сумма убытков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Перу произошло мощное землетрясение
В Перу произошло мощное землетрясение
Компания Ryanair добавила украинскую версию сайта
Компания Ryanair добавила украинскую версию сайта
Солнце и грозы разделят страну: синоптики рассказали, где пройдут дожди
Прогноз погоды: солнце и грозы разделят страну
Дженнифер Энистон впервые рассказала о встрече с Анджелиной Джоли
Дженнифер Энистон впервые рассказала о встрече с Анджелиной Джоли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь