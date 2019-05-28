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Эксперты рассказали, о чем сигнализируют слоящиеся ногти

Эксперты рассказали, о чем сигнализируют слоящиеся ногти
03:52 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Ломкие, ослабленные, слоящиеся ногти – довольно распространённая проблема.

Казалось бы, вы делаете абсолютно всё, чтобы не страдать от этого, но ногти по-прежнему слабы. Почему ногти слоятся, расскажем в нашем материале.

Причина №1: дефицит минералов.

От питания зависит очень многое, в том числе и состояние ваших ногтей, волос и кожи. Они являются отражателями того, какими веществами вы кормите свой организм.

И одной из самых частых причин, по которой слоятся ногти, является нехватка аминокислот, нужных для их крепости. Именно поэтому в рацион нужно включать белок, в том числе мясо, рыбу, морепродукты и молочку.

Также помните, что от строгих диет и монодиет точно образовывается подобная проблема. Кроме того, отсутствие определенных минералов может сказаться на состоянии ногтей. Например, для крепости и блеска нужны селен, магний, сера, фосфор, кремний. Без них ногти, скорее всего, будут слоиться. Найти эти компоненты вы сможете в сухофруктах, мясе птицы, овощах, зелени, чесноке, бобовых продуктах.

Причина №2: моющие средства и химия

Если вы любите прибираться, то, вероятно, тоже столкнулись с проблемой, когда ногти слоятся. Всё дело во влиянии моющих средств, которые содержат в своём составе разные химические вещества. Они слишком агрессивны для ногтей, действуют на них разрушительно. Поэтому необходимо всегда использовать хозяйственные перчатки во время уборки и домашних работ. А после каждого контакта с водой протирать руки увлажняющим кремом. Чтобы вид ногтей только радовал, можно использовать специальное масло для кутикулы, которое смягчит кутикулу и улучшит рост ногтей.

Причина №3: техника маникюра

Из-за неправильной техники маникюра тоже могут слоиться ногти. В частности, от плохой пилки. Обязательно нужно подобрать профессиональный инструмент, даже если вы делаете маникюр дома. На них указана абразивность – для натуральных ногтей она должна быть не меньше 240 единиц. Более жесткие пилки могут быть использованы только для акриловых ногтей. В противном случае можно только испортить ногти. Также не стоит применять металлические пилки, так как они способствуют расслойке ногтей. Наименее травматичными считаются стеклянные и керамические. Важна техника маникюра – ноготь следует подпиливать, держа инструмент строго перпендикулярно. Если ноготь уже слоится, то его нужно подпиливать от боков к центру. И ни в коем случае не шлифовать, так как ногти просто сломаются.

Кроме того, ногтям вредит техника так называемого «глубокого» маникюра. При ней мастер заходит лаком под кутикулу, что тоже провоцирует расслойку ногтей. Так происходит воздействие на корень ногтя, что и вызывает подобные проблемы.

Причина №4: гель-лак без отдыха

У гель-лака есть как много сторонников, так и противников. Конечно, удобно сделать долгостойкое покрытие на несколько недель. Однако подобный маникюр может грозить тем, что ногти начнут слоиться. Дело в том, что гель проникает в поверхностный слой пластины. При удалении гель-лака он удаляется вместе со средством. Соответственно, ноготь становится тоньше и слоится. Именно поэтому эксперты рекомендуют делать перерывы в носке гель-лака.

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Причина №5: плохое здоровье

Ногти являются отражением состояния вашего здоровья. Ломкие, слоящиеся и слабые ногти говорят о разных проблемах со здоровьем. Чаще всего это говорит о дефиците железа в организме. Также вероятны инфекционные или грибковые заболевания, особенно если ногти идут волной. Обязательно следите за состоянием своих ногтей, чтобы не допустить проблем со здоровьем.

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Ногти, Причины, Здоровые ногти, Слоящиеся ногти.
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