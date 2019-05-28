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Ученые объяснили, как правильно хранить хлеб

Ученые объяснили, как правильно хранить хлеб
05:45 Сегодня Телеграф http://neboley.com.ua/ Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Так же они рассказали какой хлеб самый полезный.

Почти 100 кг хлеба в среднем съедает за год один украинец, посчитали в Госстате. Белый, серый, черный, с отрубями – каждый выбирает разный и хранит по-своему.

Диетологи говорят, что самый полезный – ржаной хлеб. Он хорошо хранится и очищает организм благодаря высокому содержанию клетчатки. Укрепить иммунитет поможет хлеб с отрубями и разными семечками.

Пшеничный хлеб оказался в конце рейтинга питательности. В такую буханку чаще всего добавляют отбеливатели и разрыхлители. От них нам только вред, как и от тостового хлеба.

Избегать нужно и популярного сегодня бездрожевого хлеба. Это чистой воды маркетинговый ход, говорят профессиональные пекари. Хлеб без дрожжей лучше печь дома, тогда можно ничего не бояться.

Покупать хлеб лучше в фирменных магазинах или маркетах, но ни в коем случае не на стихийных рынках. Там практически каждая вторая буханка – подделка, говорят эксперты.

Неприятности будут и от хлеба в пакетах, особенно нарезанного. Пленка создает парниковый эффект и буханка быстро плесневеет. Чтобы этого не допустить, производители добавляют в тесто специальные вещества.

Хранить хлеб лучше всего в бумажных пакетах или ткани. А если в хлебнице, то только в пластиковой. В деревянной быстро развиваются плесень и грибок. Буханку также можно нарезать и заморозить.

Чтобы хлеб не портился, лучше покупать его небольшими порциями и сразу съедать. Рекомендуемая дневная норма для взрослого человека – 2-3 ломтика. Так вы не растолстеете и получите необходимую дозу витаминов.

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Хлеб, Как правильно хранить хлеб, Как хранить хлеб, Какой хлеб полезный.
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