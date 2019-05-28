Скачать
Вторник, 28.05.2019
Украинские военные корабли провели стрельбы в Азовском море
Украинские военные корабли провели стрельбы в Азовском море
Лифт открыт: Команда Зеленского запустила социальный проект
Лифт открыт: Команда Зеленского запустила социальный проект
"Никогда никого не подсиживал": Беседин о вызове в сборную Украины
"Никогда никого не подсиживал": Беседин о вызове в сборную Украины
Приметы и обряды на 28 мая – Пахомов день
Приметы и обряды на 28 мая – Пахомов день

Названы продукты, которые портят и улучшают зрение

Названы продукты, которые портят и улучшают зрение
10:35 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Врач-диетолог назвал продукты питания, которые портят и улучшают зрение человека.

Бесконтрольное употребление некоторых продуктов может нанести органам зрения сильный вред. Но существуют также продукты-помощники для глаз.

О том, какие продукты могут быть опасными для зрения, а какие, наоборот, — полезными, рассказала в беседе с журналистами врач-диетолог Екатерина Бурляева. Следующие продукты эксперт занесла в список портящих зрение:

Белый хлеб. По словам Бурляевой, в хлебе из пшеничной муки высшего сорта содержится много рафинированного крахмала, что побуждает поджелудочную железу производить больше инсулина. Высокая концентрация инсулина в крови негативно воздействует на глазное яблоко, провоцирует развитию близорукости.

Кофе и алкоголь. Их активное потребление способствует сужению сосудов, что вызывает негативные изменения в кровообращении глаз.

Готовая пища с добавками. Как говорит Екатерина Бурляева, продукты, которые содержат большое количество пищевых добавок, красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса, консервантов в целом плохо влияет на организм Этого влияния не избегают и органы зрения.

Продукты с быстрыми углеводами. Мучное и сладкое, а также белый рафинированный рис при активном потреблении содействуют разрушению сетчатки глаза из-за своей способностивызывать усиленную выработку инсулина.

Соль. Врач-диетолог пояснила, что соль должна употребляться в количестве, не превышающем 6 граммов в сутки. Задерживая жидкость в организме, соль может влиять на рост внутриглазного давления, одним из последствий которого является развитие катаракты.

Одним из самых полезных для здоровья органов зрения продуктом врач считает жирную рыбу.

Топ-3 способа для защиты волос летом

"Лосось, скумбрия, сельдь содержат витамин А, а также полиненасыщенные жирные кислоты и аминокислоты, которые способствуют нормальному функционированию глаз и нервной системы. Не забывайте есть рыбу 2-3 раза в неделю, ее употребление помогает сохранить остроту зрения в пожилом возрасте и защищает от дегенеративных заболеваний сетчатки глаза", — отметила Екатерина Бурляева.

Также для поддержания хорошего зрения врач порекомендовала включать в рацион следующие продукты: сливочное масло, яйца, чернику, морковь, сладкий перец, шпинат, брюссельскую капусту.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Продукты питания, Продукты, Глаза, Здоровье глаз, Советы диетологов, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский осмотрел позиции военнослужащих ВСУ на передовой
02 Вакарчук представил двух членов партии "Голос"
03 Как две капли: Алина Гросу поделилась снимком с братом
04 МИД направил в Россию запрос о времени и месте передачи захваченных моряков и кораблей
05 Приметы и обряды на 28 мая – Пахомов день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Курс от НБУ на 28 мая: валюта подешевела
Курс от НБУ на 28 мая: валюта подешевела
Настоящая летняя жара: синоптики рассказали, где пройдут грозовые дожди
Погода: в Украину идет настоящая летняя жара
&quot;Затишье&quot; на Донбассе: за сутки боевики четырежды обстреливали позиции ВСУ
ООС: Оккупанты четыре раза нарушили "тишину"
Племянница принцессы Дианы украсила обложку глянцевого испанского журнала
Племянница принцессы Дианы украсила обложку глянцевого испанского журнала
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь