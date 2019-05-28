Названы продукты, которые портят и улучшают зрение

Новости шоу бизнеса: Врач-диетолог назвал продукты питания, которые портят и улучшают зрение человека.

Бесконтрольное употребление некоторых продуктов может нанести органам зрения сильный вред. Но существуют также продукты-помощники для глаз.

О том, какие продукты могут быть опасными для зрения, а какие, наоборот, — полезными, рассказала в беседе с журналистами врач-диетолог Екатерина Бурляева. Следующие продукты эксперт занесла в список портящих зрение:

Белый хлеб. По словам Бурляевой, в хлебе из пшеничной муки высшего сорта содержится много рафинированного крахмала, что побуждает поджелудочную железу производить больше инсулина. Высокая концентрация инсулина в крови негативно воздействует на глазное яблоко, провоцирует развитию близорукости.

Кофе и алкоголь. Их активное потребление способствует сужению сосудов, что вызывает негативные изменения в кровообращении глаз.

Готовая пища с добавками. Как говорит Екатерина Бурляева, продукты, которые содержат большое количество пищевых добавок, красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса, консервантов в целом плохо влияет на организм Этого влияния не избегают и органы зрения.

Продукты с быстрыми углеводами. Мучное и сладкое, а также белый рафинированный рис при активном потреблении содействуют разрушению сетчатки глаза из-за своей способностивызывать усиленную выработку инсулина.

Соль. Врач-диетолог пояснила, что соль должна употребляться в количестве, не превышающем 6 граммов в сутки. Задерживая жидкость в организме, соль может влиять на рост внутриглазного давления, одним из последствий которого является развитие катаракты.

Одним из самых полезных для здоровья органов зрения продуктом врач считает жирную рыбу.

"Лосось, скумбрия, сельдь содержат витамин А, а также полиненасыщенные жирные кислоты и аминокислоты, которые способствуют нормальному функционированию глаз и нервной системы. Не забывайте есть рыбу 2-3 раза в неделю, ее употребление помогает сохранить остроту зрения в пожилом возрасте и защищает от дегенеративных заболеваний сетчатки глаза", — отметила Екатерина Бурляева.

Также для поддержания хорошего зрения врач порекомендовала включать в рацион следующие продукты: сливочное масло, яйца, чернику, морковь, сладкий перец, шпинат, брюссельскую капусту.