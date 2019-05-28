Укрепляем иммунитет без лекарств: топ-5 полезных специй

Орегано (душица)
Без орегано просто невозможно представить себе итальянскую кухню. Однако, помимо своего неповторимого вкуса, эта приправа обладает еще и уникальными целебными свойствами.
Полезные свойства
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Розмарин
В древности растение считали символом изобилия, процветания и долголетия. Даже сейчас в некоторых странах сохранилась традиция дарить веточку розмарина молодым на счастье и процветание.
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Тимьян (чабрец)
Очень полезное растение, которое по антиоксидантной активности приравнивается к витамину Е.
Полезные свойства
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Куркума
Это растение семейства имбирных, его полезные свойства сложно переоценить. По последним данным куркумин, который входит в состав приправы, помогает подавлять раковые клетки.
Полезные свойства
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Шалфей
Приправа, которая отлично помогает справиться с простудой и болью в горле.
Полезные свойства
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