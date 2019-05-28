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Укрепляем иммунитет без лекарств: топ-5 полезных специй

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Укрепляем иммунитет без лекарств: топ-5 полезных специй
22:21 Сегодня Телеграф zefirka.net Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Специи - ароматные высушенные травы - мы обычно используем для придания интересного, аппетитного запаха пище. Однако опытным хозяйкам известно, что специи - та же домашняя аптечка, если уметь правильно ими распорядится.

  • 1

    Орегано (душица)

    Без орегано просто невозможно представить себе итальянскую кухню. Однако, помимо своего неповторимого вкуса, эта приправа обладает еще и уникальными целебными свойствами.

    Полезные свойства

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  • 2

    Розмарин

    В древности растение считали символом изобилия, процветания и долголетия. Даже сейчас в некоторых странах сохранилась традиция дарить веточку розмарина молодым на счастье и процветание.

    Полезные свойства

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  • 3

    Тимьян (чабрец)

    Очень полезное растение, которое по антиоксидантной активности приравнивается к витамину Е.

    Полезные свойства

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  • 4

    Куркума

    Это растение семейства имбирных, его полезные свойства сложно переоценить. По последним данным куркумин, который входит в состав приправы, помогает подавлять раковые клетки.

    Полезные свойства

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  • 5

    Шалфей

    Приправа, которая отлично помогает справиться с простудой и болью в горле.

    Полезные свойства

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Худеем с помощью приправ: топ-5 специй

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Питание, Здоровье, Иммунитет, Специи, Укрепление иммунитета.
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