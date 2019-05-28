Укрепляем иммунитет без лекарств: топ-5 полезных специй

1 Орегано (душица) Без орегано просто невозможно представить себе итальянскую кухню. Однако, помимо своего неповторимого вкуса, эта приправа обладает еще и уникальными целебными свойствами. Полезные свойства Куда добавлять

2 Розмарин В древности растение считали символом изобилия, процветания и долголетия. Даже сейчас в некоторых странах сохранилась традиция дарить веточку розмарина молодым на счастье и процветание. Полезные свойства Куда добавлять

3 Тимьян (чабрец) Очень полезное растение, которое по антиоксидантной активности приравнивается к витамину Е. Полезные свойства Куда добавлять

4 Куркума Это растение семейства имбирных, его полезные свойства сложно переоценить. По последним данным куркумин, который входит в состав приправы, помогает подавлять раковые клетки. Полезные свойства Куда добавлять