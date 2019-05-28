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Тополиный пух: как спастись от аллергии

Тополиный пух: как спастись от аллергии
21:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Тополиный пух – явление, которое неизбежно наступает весной и в начале лета.

Многим кажется, что он приносит только дискомфорт внешний, когда все летит в глаза, попадает в рот или нос. Но на самом деле тополиный пух может оказаться весьма вредным для человека.

Тополиный пух несет несколько опасностей для организма человека. Он является внешним раздражителем и в первую очередь создает проблемы аллергикам.

Плохо влияет тополиный пух на состояние людей с полипами в носу. Он не только раздражает слизистую, но и становится причиной роста полипозной ткани. В дальнейшем полипы могут серьезно увеличиться в размерах и привести к проблемам с дыханием.

Также пух тяжело переносят люди с хронической заложенностью носа. У них постоянный очаг воспаления и отека слизистой в носовых ходах. А пух дополнительно вызывает раздражение, прилив кровотока в ткани и ухудшение ситуации.

Тополиный пух приводит к развитию такого явления, как аллергия у беременных. По факту, это временное состояние и не похоже на то, что бывает при истинной аллергии.

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Как проявляется аллергия на пух

Аллергия проявляется в виде насморка, покраснения глаз, кашля и дерматита. Отличить аллергию от ОРЗ сложно, это может сделать только специалист.

Аллергия на пух – симптомы

  • насморк;
  • зуд глаз, носа;
  • слезотечение;
  • чихание;
  • першение в горле.

Поэтому тем, у кого есть аллергия, стоит сделать аллергологическое тестирование, чтобы выяснить, на пыльцу каких именно растений есть реакция организма.

Многие врачи-аллергологи склонны считать, что причиной заболевания является не непосредственно тополиный пух, ведь он является гипоаллергенным. Аллергию вызывает пыльца других растений, которую переносит пух.

Как уменьшить влияние раздражителя

Аллергия чаще всего возникает в ветреную и жаркую погоду. Поэтому медики советуют людям с аллергией на пух, уменьшить количество прогулок, одевать на улице солнцезащитные очки, иметь под рукой влажные салфетки, чтобы обтирать лицо. Также стоит носить назальный спрей с раствором морской соли. Этот раствор способен облегчить состояние.

Во время цветения тополя эксперты советуют дважды в неделю делать влажную уборку без использования пылесоса. На окнах нужно установить специальный воздухозаборник с антиаллергенным фильтром, а в машине включать кондиционер.

Врачи рассказали, как справиться с аллергией на пыль

Придя с улицы можно принять душ или умыться.

Самое главное – это нужно обратиться к медикам, ведь так у такого человека может возникнуть бронхиальная астма. Очень опасен и аллергический конъюнктивит, который, в сочетании с другими инфекциями, может приобрести хроническую форму.

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Здоровье, Аллергия, Тополиный пух, Аллергик, Как спастись от аллегрии.
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