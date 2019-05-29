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Самые эффективные способы борьбы с целлюлитом

Самые эффективные способы борьбы с целлюлитом
18:57 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Российские специалисты рассказали, что частично избавиться от целлюлита можно уже за две недели.

Журналисты пообщались с экспертами в области дерматологии и косметологии, назвавшими наиболее действенные меры по избавлению от целлюлита.

Контроль углеводов и физическая активность. Ассистент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова лечебного факультета первого МГМУ имени Сеченова Людмила Смирнова высказалась о том, что один из самых эффективных способов – контроль углеводов в рационе питания. Если сократить в питании количество углеводов и заниматься спортом, откровенно неэстетичного проявления целлюлита можно избежать.

Массаж. По словам эксперта, в борьбе с целлюлитом "ручные и механические воздействия — это вспомогательные процедуры". Людмила Смирнова добавила, что антицеллюлитные кремы дают эффект только при условии, что используются при массаже. Как сказала специалист, если просто намазаться таким кремом и сидеть ждать эффекта, то такое ожидание ни к чему не приведет. Кремы без массажа для избавления от целлюлита — напрасно потраченные деньги.

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Правильное питание. Не хотите видеть у себя целлюлит, сделайте здоровое питание постоянным. Правильное питание и регулярные тренировки помогают бороться с накоплением избытка жира в клетках, а вместе с этим – и с целлюлитом, утверждает другой российский эксперт, косметолог-дерматовенеролог Наталья Коленько. Нужно строго контролировать потребление соли, активно есть продукты, богатые калием и витамином С. Также следует отказаться от фастфуда, газированных напитков, кофе и бросить курить, так как все это ухудшает кровообращение и разрушает сосуды, что непосредственно влияет на вид кожи. Недостаток воды и полезных жирных кислот также делает целлюлит более заметным, поэтому важно пить достаточно воды и потреблять здоровые источники жиров.

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Здоровье, Похудение, Целлюлит, Массаж, Избавление от целлюлита.
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