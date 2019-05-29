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Аллергический насморк и симптомы простуды: основные отличия

Аллергический насморк и симптомы простуды: основные отличия
23:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Аллергический и инфекционный насморк часто путают из-за схожих симптомов, как и простуду с аллергией.

Поэтому врач-аллерголог Ольга Жоголева назвала основные отличия этих видов насморка.

У детей, в отличие от взрослых, отличить аллергический насморк от неаллергического, становится непростым. Связано это с тем, что у детей инфекции возникают значительно чаще, чем у взрослых, маскируя аллергический насморк. Кроме того, аллергия у детей может иметь инфекционно-зависимый характер и ярко проявляться исключительно на фоне инфекции.

Основные отличительные признаки аллергического ринита

  • насморк с обильным водянистым отделяемым из носа
  • чихание (особенно, сериями)
  • заложенность носа
  • зуд в носу
  • наличие покраснения и зуда обоих глаз, слезотечение

Если присутствуют два и более симптома из списка более часа в течение нескольких дней, то это означает, что у вас аллергический насморк.

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Если отмечается только заложенность носа или обильные слизистые выделения, аллергический ринит возможен, но требуется подтверждение лабораторными методами.

Если есть чихание, зуд в носу и/или глазные симптомы, но нет обильного слизистого выделения, нужно искать неалергические причины насморка.

Специфический признак аллергического ринита — аллергический салют (или аллергическое "приветствие"): вытирание носа ладонью снизу вверх, чтобы убрать слизь и почесать нос.

Если во время насморка есть эти симптомы, то нужно искать другие причины насморка, кроме аллергии:

  • заложенность только с одной стороны
  • выделения из носа только с одной стороны
  • густое зеленое или желтое выделение
  • стекание содержимого носа по задней стенке глотки
  • боль в области лица
  • повторяющиеся кровотечения
  • потеря обоняния

Врач отмечает: аллергический и неаллергический насморк могут сочетаться.

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Если вы видите у себя / ребенка сочетание признаков из двух списков, это означает, что нужно искать и аллергию, и неалергические причины.

Лучше всего обратиться к врачу для точного установления диагноза.

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Здоровье, Простуда, Симптомы, Аллергия.
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