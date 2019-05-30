Названо 3 причины больных почек

Новости шоу бизнеса: Ученые из Университета Колорадо рассказали о том, что может быть причиной этого разрушительного заболевания почек.

Хроническая болезнь почек (ХБП) сопряжена с почечной недостаточностью и повышенным риском опасных нарушений в организме. Ученые рассказал о трех причинах этого недуга.

В Medical News Today специалисты из США затронули тему хроническая болезнь почек. Это заболевание очень опасно для человека: оно повышает вероятность развития гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний, а также анемии, проблем с состоянием костей.

В последние годы случаи ХБП в США фиксируются все чаще.

Изменения климата. По мнению исследователей, учащение болезней почек может быть связано с высокими температурами, которые все чаще оказываются аномальными из-за изменений климата на планете. Жизнь и работа в условиях жаркого климата могут подорвать состояние почек как слишком большая нагрузка для них.

Пестициды. По словам доктора Ричарда Джонсона из Университета Колорадо, "некоторые пестициды, которые используются фермерами для борьбы с сорняками, оказывают токсичное действие на почки". Данные химикаты, по мнению ученого, способны загрязнять даже системы водоснабжения.

Инфекции. Употребление в пищу продуктов, которые были инфицированы грызунами, а также купание в грязной воде тоже может быть причиной больных почек. При этом возникает высокий риск заражения инфекционными заболеваниями, подрывающими функции парного органа. Такими инфекциями, в частности, могут стать хантавирус, который может проникать в организм вместе с укусом клеща, и лептоспироз, сообщили ученые.