Врачи назвали неожиданную причину болезни сердца и диабета

Новости шоу бизнеса: Ученых давно интересуют, какие именно механизмы обеспечивают влияние разных нарушений сна на возникновение тех или иных болезней.

Длительная нехватка сна ведет к развитию опасных заболеваний, и связано это с изменениями в работе клеток, которые возникают на фоне такого недосыпа.

В США специалисты Колорадского университета констатировали, что из-за проблем со сном у человека повышает риск сердечно-сосудистых патологий: инфаркта миокарда, инсульта. Также при этом может развиться диабет.

О работе ученых пишет журнал Experimental Physiоlogy. Специалисты выяснили, что систематический недосып (сон менее часов) способен довести до болезней сердца и диабета, провоцируя неблагоприятные клеточные изменения. Наблюдая за пациентами, которые спали менее 7 часов в сутки, они обнаружили снижение в крови людей трех физиологических регуляторов. В частности, оказалось, что на фоне недосыпа нарушается нормальная работа микроРНК, контролирующих в клетках активность белков. Ведущий специалист проекта, профессор Кристофер Десуза, заявил, что нарушение работы микроРНК негативно сказывается на здоровье клеток.

"Люди, которые спят менее семи часов в сутки, имеют низкие уровни трех молекул-регуляторов, относящихся к микроРНК и играющих ключевую роль в снижении воспаления и в поддержании нормальной работы кровеносных сосудов. Показано, что дефицит сна препятствует нормальной работе клеток, выстилающих внутреннюю поверхность артерий, которые в результате не сужаются и не расширяются нормально", — констатировал ученый.