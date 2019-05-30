Эксперты назвали правила загара для светлокожих

Новости шоу бизнеса: По словам медиков, пребывание на солнце без солнцезащитных средств для людей со светлым фенотипом должно быть ограничено.

Врач предупредил, что людям со светлым типом кожи, светлыми волосами и глазами не стоит проводить на солнце без защитного крема больше семи минут.

Врач-дерматовенеролог Дмитрий Серов рассказал об особой опасности солнца для людей со светлым фенотипом. Для них слишком долгое пребывание под солнцем без использования солнцезащитных средств может обернуться появлением ранних морщин, быстрым старением кожи, а также повышенным риском развития рака, предостерег специалист.

"Злоупотребление загаром в солнечные летние дни нередко приводит к возникновению таких опасных патологий, как меланома, а при посещении солярия более 20 раз в год риск возникновения рака кожи удваивается, при этом конкретно для меланомы он увеличивается на 22%, для плоскоклеточного рака — на 78%", — сообщил эксперт в интервью.

Он добавил, что на солнце обладатели светлой кожи, глаз и волос без защиты могут провести только считанные минуты – "не более пяти-семи минут".

Врач объяснил, что под влиянием солнечного облучения происходит фотостарение кожи, признаками которого становятся пигментные пятна. Любители пляжного отдыха рискуют заполучить морщины на лице на 5-7 лет раньше срока.