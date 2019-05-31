Названо 5 продуктов, которые способны вызвать депрессию

Новости шоу бизнеса: Воспаления в организме намного повышают риск развития депрессивного расстройства.

Речь может идти от тех продуктах, которые чаще всего провоцируют воспалительные состояния.

Глютен. Этот компонент злаковых продуктов провоцирует воспаление за счёт раздражения желудочно-кишечной системы. Глютен приводит к выработке компонента под названием зонулин, который может вызвать утечки из желудка. Исследователи выяснили, что воспаленные клетки желудка оказывают негативное воздействие, способное спровоцировать депрессию даже у совершенно здорового человека.

Овощные масла. Подсолнечное, соевое и рапсовые масла относятся к категории переработанных, поскольку образуются под воздействием высоких температур и определённых химических растворителей. Исследователи выяснили, что длительное употребление этих овощных масел повышает риск депрессии довольно значительно.

Сахар. Избыток сахара вреден для здоровья по многим причинам, он также может приводить к депрессии. Высокий уровень сахара провоцирует воспаления, которые относятся к факторам риска депрессии.

Молочные продукты. Они содержат белок под названием казеин, связанный с самыми различными психиатрическими расстройствами, включая шизофрению и депрессию.

Транс-жиры. Такие блюда, как картофель фри, бургеры, хот-доги и пицца содержат трансжиры, не только увеличивающие опасность сердечно-сосудистых расстройств, но и повышающие риск депрессии.