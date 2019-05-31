Стало известно, что свежевыжатые соки могут серьезно навредить вашему здоровью

Новости шоу бизнеса: Неприятным открытием проекта стало то, что даже свежевыжатые фруктовые соки при частом потреблении могут оказаться для людей смертельно опасными.

Свежевыжатые фруктовые соки часто содержат то же количество калорий и сахара, что и газировка – риск ранней смертности при их употреблении практически одинаков, установило новое исследование.

Издание Journal of the American Medical Association опубликовало результаты изысканий ученых из Университета Эмори и Корнелльского университета (США), которые свидетельствуют о том, что постоянное употребление свежевыжатых соков может таить в себе смертельную опасность. Главным образом, в связи с тем, что, выпивая их, люди получают ударную дозу сахара.

В течение 6 лет исследователи наблюдали за жизнью 13,4 тысяч человек, отслеживая, как часто испытуемые употребляли разные сладкие напитки. За этот период от разных причин скончались 6 тыс. человек, от последствий ишемической болезни сердца – 168 человек. Специалисты рассчитали риск смертности в зависимости от количества калорий, приходящихся на сладкие напитки. Оказалось, что риск смертности повышался, если на такие напитки приходилось всего 5% от всего дневного калоража, а каждые 360 миллилитров этих напитков, выпиваемых дополнительно, делали этот риск еще более значительным.

Исследователи утверждают, что их угроза для организма не уступает вредному воздействию всевозможных газировок и лимонадов — при частом употреблении и соки, и газированные напитки провоцируют диабет, болезни сердца и ожирение.

"Фруктовые соки все еще широко воспринимаются людьми как более здоровый вариант, однако они часто содержат столько же сахара и калорий, сколько подслащенные напитки. Хотя сахар во фруктовых соках имеет естественное происхождение, биологический ответ организма при их усвоении практически одинаков с теми реакциями, которые вызываются питьем газировки или лимонада", — констатировали специалисты.