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Медики рассказали, чем можно заменить сахар

Медики рассказали, чем можно заменить сахар
10:10 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Исключив сахар из рациона, можно не оставаться совсем уж без сладкого.

Ученые назвали лучшие продукты, способные стать заменителями сахара. Правильно выбранная диета поможет избежать многих заболеваний и сохранить хорошее состояние здоровья.

Всем давно известно, что потребление сахара не только противопоказано при ряде заболеваний, но и способно провоцировать болезни у здоровых людей. Именно "белое лакомство" врачи называют причиной ожирения и расстройств метаболизма вроде диабета. 

Заменить сахар можно, например, продуктами из стевии. Также полезен и вкусен кленовый сироп, эти продукты можно добавлять в чай, десертные блюда. Приобрести стевию можно как в виде засушенных листьев, так и в форме порошков или пилюль. Сироп из кленового дерева часто встречается не только в магазинах диетического питания и эко-товаров, но и в обычных кулинарных отделах.

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Не менее полезен и сироп из агавы. Также можно побаловать себя сладким, используя сироп топинамбура. Кому-то может показаться необычным их своеобразный вкус, однако именно его можно использовать, как изюминку для блюд, придав им неповторимый шарм.

Выбирая сахарозаменители, следует отдавать предпочтение тем, которые не вызовут аллергии.

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Здоровье, Сахар, Советы медиков, Чем можно заменить сахар.
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